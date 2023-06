Cuarto capítulo de Generación 98: la escena que generó envidia en redes sociales

Generación 98, la nueva teleserie de Mega sigue siendo tendencia y obteniendo óptimos números de rating en el horario prime de la televisión chilena.

Esta vez, en su cuarto capítulo hubo una escena que destacaron en las redes sociales y que genero la envidia de seguidoras.

La adorable escena de Tomás y Gonzalo

Todo ocurrió cuando Tomás (Felipe Rojas) tuvo su momento de furia por estar perdiendo a su familia, cabe recordar que su mujer, Paula (Josefina Montané) lo dejara, ya que le comentó que se había enamorado de otra persona, una mujer. Luego de seguir a su exmujer y sorprenderla besándose.

Tras eso, Tomás se puso melancólico viendo fotos de su familia mientras bebía alcohol, lo que conllevo en su acto de furia rompiendo las cosas que lo rodeaban en su casa.

Al día siguiente, y con la famosa y odiada caña, Tomás recibe a su mejor amigo Gonzalo (Nicolás Oyarzún) de sorpresa, quien llegó para sacarlo de su rutina, animarlo y obligándolo a levantarse.

La escena de Generación 98 comienza cuando Gonzalo despierta con un tierno beso en la mejilla a su amigo, quien reaccionó sorprendido cuando lo vio. Esto generó varios comentarios en redes sociales de las espectadoras, aludiendo que sentían envidia por ese momento. Luego de despertarlo, Tomás se mete a duchar y se prepara para salir a trotar y así lograr distraerse junto a su mejor amigo.

Tras esto, ambos fueron al parque a trotar para despejarse y hablaron de sus actuales momentos amorosos: Tomás explica que no puede entender por qué le está pasando todo esto, no encuentra explicación y asegura que su exmujer aún no le da las explicaciones pertinentes. Sin embargo, Gonzalo se sincera y le cuenta a su amigo que tampoco lo está pasando bien, «quiero ser papá, pero Javiera no tiene cabeza ni mente para esto», cerró.