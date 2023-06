Al ritmo de la bachata: David Bisbal sorprende con su nuevo éxito «AY AY AY»

Gran noticia para los fanáticos de David Bisbal, pues acaba de lanzar su nueva canción ‘AY AY AY‘, la cual es su primera bachata. Pese a esto, sigue en cada nota con su emotividad característica. La canción es un llamado a entregarse completamente al amor, dejando que las emociones fluyan sin restricciones.

Esta es una canción que fusiona la esencia característica de la bachata con la energía y frescura del artista. El sencillo presenta una letra apasionada y pegadiza, que envuelve al oyente en una historia de amor llena de emociones intensas y desbordantes.

El talento de David Bisbal ha conquistado al público en todo el mundo, y su nueva incursión en el género de la bachata demuestra una vez más su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse.

Este nuevo adelanto del tan esperado álbum del español viene acompañado de un videoclip que promete ser una experiencia visual cautivadora. La grabación de ‘AY AY AY’ se produjo en la mítica sala ‘La Descarga’, en Los Ángeles, capturando la esencia cosmopolita de la ciudad más grande de California.

David Bisbal nos transporta a través de los icónicos paisajes urbanos de la ciudad, desde el propio skyline de Los Ángeles hasta el interior de un local en el que todos los comensales bailan la bachata al ritmo de las melodías de Bisbal, mientras su interpretación y carisma se entrelazan con la historia narrada por la canción.

Las confesiones de David Bisbal

Es en el marco del lanzamiento de esta nueva canción y los anuncios de su próxima gira, que el español sorprendió con una serie de revelaciones sobre su vida personal, en especial con su experiencia como padre de tres hijos.

«Yo intento compensar la balanza, que mi vida personal sea compatible con mi trabajo. Y ahora tendré una gira extensa, pero espero organizarme para estar con mi mujer y mis hijos», comenzó señalando, según consigna El Mundo.

«Siempre vuelvo a casa tras los conciertos. Hace mucho tiempo, cuando no tenía familia, dormía en hoteles. Pero ahora si canto en Mérida, Málaga, Huelva o cualquier lugar, vuelvo a mi casa al terminar. Descubrí que la adrenalina no me permitía dormir al instante, así que decidí usar esas horas de energía para volver a mi casa y dormir en ella cuando me entre el sueño» agregó.