«Que corte le damos»: Ignacia Michelson y Marcianeke enamoran con romántica fotito

Ignacia Michelson y Marcianeke se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, esto luego de que confirmaran su pololeo tras meses de especulaciones, cuando aseguraban que solamente eran amigovios.

Pero desde que gritaron su amor a los cuatro vientos, no han dudado en compartir todo tipo de fotitos en la que demuestran lo felices que están, lo que tiene más que felices a sus fanáticos, los que están más que atentos a todas sus publicaciones.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Ignacia Michelson subiera una bella postal junto a Marcianeke, en la que aparecen desde un carrete al que asistieron. Junto al registro, la chiquilla escribió: «Sin él este mundo es un infierno».

Como era de esperar, en cosa de minutos, la ex chica reality recibió más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, los que no pueden más con la relación de la parejita. Es más, el propio artista urbano fue el primero en dedicarle un «Pero k corte le damos 😍😍😍😍 me encantai».

«Esta mujer si que le hizo bn al mati po en todo los sentidos»; «Os quiero»; «Se ven realmente hermosos»; «Cuando su pequeño marcianeke o su pequeña nacha»; «ay los amo, dan una vibra tan linda»; «Se ven super bien ustedes 2»; «Meo corte»; «regios»; «Linda parejitaa» y «Nacha no lo hagas sufrir» es parte de lo que les escribieron.

La diferencia de edad entre Ignacia Michelson y Marcianeke

Hace un tiempo, la ex chica reality hizo un live de Instagram donde comentó que «Yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto para mí fue un tema», dejando claro que en un principio igual le complicó salir con alguien que fuera menor que ella.

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson confesó el motivo por el que decidió formalizar su relación con el chiquillo. «Pero al final mi misma mamá me dijo ‘Wey tienes que estar con la persona que te hace feliz’. Y él me hace feliz».

Hay que recordar que cuando confirmó su pololeo con Marcianeke, la DJ contó que «yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida, le voy diciendo mi perspectiva y cómo llevar las cosas. Creo que le ha servido. Siento que él ha tomado mis consejos y conectado súper bien. No puedo decir más porque él también me hace súper bien y sumamente feliz. Es algo para los dos lados».