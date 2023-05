Naya Fácil lanza duro mensaje: «Si fuera legal me sacarían los billetes de la z…»

Hace unas semanas Naya Fácil se vio nuevamente en el centro de la polémica, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII), la contactara como parte de su plan piloto para el cobro a los influencers por sus servicios.

Y aunque la chiquilla no quiso decir el monto total de lo que debió pagar, varios medios sacaron un estimado que apuntaba a que la cifra que debía en impuestos superaba los 150 millones de pesos. Los que al final terminó pagando en efectivo.

Es en este contexto que ya pasados varios días desde la noticia, es que Naya volvió a descargarse en sus historias de Instagram, acusando que aún la contactan por el tema de los impuestos. «A mi me van a sacar de quicio en cualquier momento. Para mi es tremendo desgaste mental, me van a volver loca».

«Yo pagué mis weas y me siguen hueviando (…) ¿Cómo es posible que yo sea la única influencer que huevean? ¡Qué hueveen a los demás que trabajan marcas cu…!», agregó Naya Fácil de acuerdo a Publimetro.

Junto con esto, la influencer aseguró que no tiene interés en verse envuelta en cahuines, por lo que no colabora con otros influencers ni marcas. «Ven a una loca pobre con un poco de plata y le ponen el ojo» afirmó, además de nombrar a las grandes empresas, acusándolas de evadir impuestos.

Naya Fácil se refiere a su pasado

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Naya Fácil también recordó en Instagram su pasado en la prostitución, lanzando unas fuertes palabras. «Menos mal cuando mara… me pagaban en efectivo, si no me ven hasta eso. Son más interesados en la plata, si fuera legal me sacarían los billetes de la z…».

Además, la polémica joven agregó que si la situación lo amerita volvería sus antiguas andanzas. «Jamás me voy a quedar pata, si hay que volver a vender la… lo hago. Si yo no le hago asco a ningún hombre (…) Pero cobraría en efectivo».

«Porque jefe jamás voy a tener. A mi nadie me va a venir a mandar. Prefiero mil veces prostituirme» explicó Naya.