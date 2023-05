Muere esposo de Paulina Urrutia y reconocido periodista Augusto Góngora a los 71 años

Hace solo minutos se dio a conocer que el conocido periodista y cineasta nacional, Augusto Góngora, murió a los 71 años.

Su partida fue informada a través de las redes sociales del Centro Cultural Gabriela Mistral. «El destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido. Agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV, su resistencia a la dictadura y su vida que nos llenó el alma. Abrazamos especialmente a Paulina Urrutia».

El destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido. 🖤😔 Agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV, su resistencia a la dictadura y su vida que nos llenó el alma.💗

Abrazamos especialmente a Paulina Urrutia. 🫂

📸: @latercera pic.twitter.com/WgKL55d8j2 — Centro GAM (@centroGAM) May 19, 2023

Hay que recordar que Augusto Góngora fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, motivo por el cual su esposa, la conocida actriz Paulina Urrutia se convirtió en su cuidadora, siendo el pilar fundamental del profesional durante sus últimos años de vida.

El periodista ganó notoriedad durante la dictadura, tras participar en varios programas opositores como Teleanálisis, donde ejerció como editor general hasta 1989.

Tras la llegada de la democracia, Augusto Góngora estuvo a cargo de una serie de programas culturales en TVN como ‘Cine video’, ‘El mirador’, ‘El Show de los Libros’, ‘Frutos del País’. Junto con esto, se desarrolló como documentalista en los proyectos ‘Las armas de la paz’, ‘Los niños prohibidos’ y ‘La semilla del viento’.

Paulina Urrutia sobre Augusto Góngora

Hay que recordar que en una entrevista para De tú a tú, su esposa, Paulina Urrutia, se refirió a cómo era vivir con la dura enfermedad del comunicador. «Es una muerte en cámara lenta donde día a día, hora a hora y minuto a minuto vas perdiendo algo de esa persona, y eso es abrumador. Pero al mismo tiempo es lo más bello».

Junto con esto, recordó el momento en el que le comunicó que iba a dejar su cargo en el directorio de TVN tras el diagnóstico. «Me dijo ‘Paulina, me tengo que salir del directorio’. Y yo por dentro ‘Gracias a Dios’, y le pregunto ‘¿por qué?’. Y me dice: ‘Porque no estoy al 100%’».

Noticia en desarrollo…