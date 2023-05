La preocupante denuncia de mujer que bailó en Cesfam de Talcahuano: «Tengo un poco de susto por mi integridad física»

La instructora de twerk que se hizo viral por un show en un Cesfam de Talcahuano le envió un nuevo mensaje a sus seguidores, y no por algo precisamente divertido.

Resulta que Johanna Cares volvió a entregar un nuevo mensaje a los cibernautas que están llegando a su perfil. Esto con el fin de agradecer el «apoyo y la buena onda» que le ha llegado tras el video que se viralizó, además de exponer una preocupación personal y una estafa que están haciendo con su presunta imagen.

Las recientes declaraciones de la bailarina del video en el Cesfam de Talcahuano

«Igual no les miento que tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento. Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle solo por el hecho de lo que pasó (show en el centro asistencial). Me da un poco de susto», planteó Johanna Cares en primera instancia.

Del mismo modo, la también fonoaudióloga señaló que hay personas que están estafando a otras con supuesto contenido erótico de ella.

«Hay gente que está vendiendo fotos de no sé quién, y las está ofreciendo como si fuese yo, fotos desnuda. Creo que son packs, no sé. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas, no me he sacado fotos así», aseguró la instructora de twerk, junto con invitar a los cibernautas que no compren ese contenido porque no es ella.

Asimismo, después de un pequeño corte, Johanna Cares aseguró que si en algún momento pretendía vender el tipo de contenido antes mencionado, lo promocionaría en su cuenta que va en camino a los 30 mil seguidores.

«No les compren cosas a gente que dicen que soy yo. Es imposible que sea yo, porque nunca me he sacado fotos de ese tipo. Así que… que no los estafen chiquillos, chiquillas», cerró la joven sus historias de Instagram.