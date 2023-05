La emotiva reflexión de Angélica Castro por su cumpleaños: «El amor no tiene límites»

Angélica Castro ha pasado por un complicado momento en los últimos meses, esto luego de que su en ese entonces esposo, Cristián de la Fuente, fuera descubierto besando a otra mujer, en un lujoso restaurante mexicano.

Desde ese momento que la comunicadora se ha mantenido de bajo perfil, siguiendo con su vida normal, publicando como siempre en redes sociales, sin referirse a su situación sentimental. Es más, la última vez que se les vio juntos fue para la graduación de cuarto medio de su hija.

Es en este contexto que este jueves, Angélica Castro celebró sus 51 años, por lo que publicó una especial reflexión en Instagram, sobre lo que han significado estos últimos 12 meses, y lo que espera para el futuro.

«Gracias gracias gracias por tanto. La vida nos envuelve entre luz y sombra. Hoy me regala memorias cargadas de amor que siempre llevaré en mi corazón. Me emociona sentir profundamente que el amor no tiene límites ni fronteras», comenzó escribiendo la actriz.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Hoy he sentido más presente que nunca a mis Papás que me acompañan desde el cielo. A seguir viajando por los misterios y regalos de la vida. Los quiero mucho y una vez más gracias por sus innumerables muestras de cariño!!».

Angélica Castro se llenó de felicitaciones por su cumpleaños

Como era de esperar, en cosa de horas, Angélica Castro recibió más de 1.600 me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, los que no dudaron en felicitarla en este día y desearle lo mejor para lo que se viene.

«Muchas felicidades me imaginó que es un cumpleaños diferente pero no por eso menos importante»; «eres una persona muy linda, tienes una luz muy grande en ti y espero que siga encendida por siempre»; «Feliz cumpleaños bella»; «Que fuerte eres» y «Somos muchas las que te queremos» es parte de lo que le escribieron.