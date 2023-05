La dura crítica de Mauricio Israel a Tonka Tomicic por sus vacaciones: «Si está demandada…»

Hace unos días que Tonka Tomicic hizo su regreso triunfal a redes sociales, mostrando que había decidido hacer su primer gran viaje sola, partiendo ni más ni menos que hasta el sur de Chile, por la llamada «carretera austral».

Es en este contexto que la animadora ha recibido todo tipo de comentarios, especialmente relacionados con el caso Relojes VIP que tiene entre sus principales involucrados a su esposo Parived, con muchos criticando el alto valor que tendrían sus vacaciones.

Y uno que no tardó en lanzar dardos en su contra fue Mauricio Israel, quien en Sígueme y Te Sigo, señaló que «a mí me parece que cuando uno tiene un tema pendiente todavía con la justicia, cuando las cosas no están lo suficientemente claras, no es sano hacer esto. No me parece».

«No es sano andar mostrando en redes sociales, porque de alguna manera es un poco de ostentación también» continuó en su crítica a Tonka Tomicic.

Junto con esto, mencionó que «cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera con sus lucas. Pero si tú apareces en todas partes diciendo que tienes problemas económicos (…) Salió que tuvo que hacer una retroventa de su departamento para poder financiarlo».

Las demandas que tendría Tonka Tomicic

«Si está demandada por 150 millones de pesos, solamente por la dueña de La Cuca (un restaurante), la Gladys (…) Ella está en una situación que puede tener plata, eso no está puesto en duda. Pero hoy día con los cuestionamientos en los que está envuelta ella y su marido, ella debería estar en un perfil más bajo» afirmó el panelista.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Israel comentó que «esos 3 millones que le cuesta arrendar esa cuestión que sirvan para pagarle a La Cuca (…) Cómo va a ser austero gastar 750 mil pesos diarios para dormir».

«Cuando uno está pasando por un problema hay que estar calladito. Y cuando se resuelve sale y pasea, muestra toda la ostentación que quiera mostrar», le recomendó a Tonka Tomicic.

Posteriormente, el periodista lanzó una dura acusación contra la animadora de Canal 13. «Tiene demandas civiles. Ella tiene una demanda de La Cuca (…) Ella dejó un cheque en garantía que no cubrió, y al no cubrirlo y al dar la orden no pago, eso puede caer en el delito de estafa. Pero por ahora solo tiene acciones civiles».

«Está siendo investigada. Es objeto de interés. Tiene problemas económicos. Tiene 17 demandas civiles. Y cuando tú tienes 17 demandas civiles, no podí salir a decir ‘ah, me da lo mismo a los que les debo la plata, yo me gasto cinco palos en mis vacaciones’. No po (…) Que no haga ostentación, punto» cerró.