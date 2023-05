El desgarrador mensaje de mamá de Tomás Bravo a Fiscal Nacional: «No podemos conformarnos con tan poco»

Sin duda que el caso Tomás Bravo es uno de los que más ha impactado al país en el último tiempo, especialmente luego de que se cerrara la investigación sin responsables hasta el momento. Por lo mismo que Estefanía Gutiérrez, madre del menor, decidió hacer un desolador mensaje para el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Esto a partir de las declaraciones que hizo la máxima autoridad del Ministerio Público, durante su aparición en el programa Estado Nacional de TVN. En esta instancia, Valencia dejó en claro su frustración por la falta de justicia en el caso.

«Espero que la formulación de cargos con la que va a continuar la causa nos lleve a algo más cercano a la sensación de justicia. Por supuesto, todos vamos a quedar con la sensación de que algo más cercano a la justicia pudo haberse hecho en el caso» indicó el Fiscal Nacional, según consigna La Cuarta. Junto con aclarar que «la causa no se ha terminado, sigue por hechos distintos».

El emotivo mensaje de la mamá de Tomás Bravo

Como era de esperar, la madre de Tomás Bravo no quedó muy conforme con los dichos de Valencia, por lo que no dudó en dar a conocer su opinión a través de redes sociales. «Sr. Fiscal esto no nos deja ni con una minima sensación de justicia, no podemos conformarnos con tan poco 😔», comenzó señalando en su perfil de Facebook.

«Seguimos necesitando ayuda en nuestra búsqueda de verdad y justicia por mi hijo, imagínese usted siente esa frustración, yo como madre me siento aún peor y sin ningún poco de paz», continuó Estefanía Gutiérrez.

Para cerrar, la mamá del pequeño fallecido, indicó que «Esa mínima paz que solo habrá teniendo justicia digna para mi niño. Entiendo que es difícil saber con detalles todo, por eso espero se de pronto la instancia de poder mostrarle personalmente todo lo ocurrido en el caso de mi hijo, y que vea que más allá de ser un caso ‘complejo’ es un caso lleno de errores y de negligencias principalmente por su institución».