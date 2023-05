«¿Acaso un ángel?»: Pamela Leiva deja la escoba con sensual sesión de fotos

Sin duda que Pamela Leiva está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pues no solo se convirtió en la gran ganadora del Festival de Viña, llevándose todos los premios, sino que también se sumó como panelista a Tu Día y tiene su propio programa en Canal 13.

Junto con esto, la carta del humor para La Gran Noche de la Corazón, por estos días protagonizó la portada de otoño de la conocida revista Sarah, en la que se luce con una jugada sesión de fotos que hizo que le llovieran los piropos por lo guapa que luce.

Algunos de los mensajitos que recibió Pamela Leiva por sus postales dicen: «Super woman te pasaste»; «te ves preciosa»; «En tus mejores momentos, a seguir brillando»; «Acaso un ángel?»; «estas de portada»; «Maravillosa y llena de luz como siempre»; «Toima cachito de goma»; «Oye pero esta modelo»; «Eres pura vida guachita» y «Puro éxito para ti».

¿Qué dijo Pamela Leiva en su nueva entrevista?

En los adelantos que publicó la revista a través de redes sociales, la humorista habla de distintos temas, pasando por su éxito en la Quinta Vergara, la polémica que vivió con Kiwi e incluso cómo ha sido el proceso de aceptación de su cuerpo.

Con relación al beso no consensuado que le dio el ex notero del Buenos Días a Todos, Pamela Leiva señaló que «No me puedo hacer cargo de las decisiones personales ni laborales de nadie, la decisión que tomó TVN fue bajo las razones y motivos que ellos consideraron. El Kiwi también tomó su decisión y en su momento hablé con él, le manifesté mi molestia y no me arrepiento porque fue súper desde la guata».

«Fui honesta y estoy muy tranquila con mi conciencia. Fue en un horario de protección al menor, y los adolescentes y niños vieron que una mujer que recibió un beso no consentido tuvo la valentía de manifestar que no le pareció. Yo no tengo nada personal contra el Kiwi, pero a través de nuestras acciones educamos» agregó.

Junto con lo que mencionó: «Mucha gente me decía: “¡Claro!, hubiera sido Gonzalo Valenzuela…” La gente no entiende que el consentimiento no tiene que ver con la apariencia física, es si quiero o no quiero que alguien me dé un beso. Entonces que la gente diga que yo actué mal y me juzgue cuando yo fui la víctima, me sorprende».