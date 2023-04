«Ese lunar que tienes»: Fran Undurraga deja la patá con coqueta fotito

Superando los 1.5 millones de seguidores, Fran Undurraga es una de las famosillas chilenas más populares en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día y sensuales fotos que dejan a varios sin palabras.

Pero esto no es todo, ya que la chiquilla también tiene un perfil en la plataforma Unlok, la que funciona de forma muy parecida a Only Fans. Por lo que si los usuarios quieren acceder a su contenido más cochinon, tienen que pagar cerca de ocho mil pesos mensuales.

Aunque de todas formas, Fran Undurraga sigue publicando coquetos registros en la red social de la camarita. Así es como ocurrió en los últimos días, donde sacó suspiros con una simple foto.

Resulta que la ex chica reality subió una selfie en la que aparece de frente a la cámara luciendo un sencillo top blanco que deja a la vista su escote. Junto a esto escribió el mensaje: «I’m still here…. It’s time to wake up! (Sigo aquí… es hora de despertar)».

Tal como se podía esperar, al poco tiempo recibió más de 23 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus fanáticos, los que de inmediato le aseguraron que está más guapa que nunca.

«Ese lunar que tienes»; «Reeeeegia estupenda»; «Te adoro»; «Esa cara de inocente»; «K lindo mi lunar»; «Q rika eres fran»; «Te ves muy linda»; «No existe palabra para poder describir semejante belleza»; «La panchita más rica»; «Qué se puede decir ante tanta belleza» y «Siempre Guapa» le dejaron a Fran Undurraga.

Fran Undurraga y su compleja cirugía

Hace un tiempo, Fran Undurraga reveló que se operó la nariz, donde le encontraron que había sido inyectada con metacril. En conversación con Las Últimas Noticias, donde reveló que algunas postales se puede ver una «bola» en la punta de su nariz. «A veces me dolía mucho y precisamente fue en esa zona donde se encontró el material».

Además, indicó que «Quería aprovechar la cirugía funcional para sacar una bola extraña que tenía en la punta de la nariz, que a veces me dolía mucho y la sentía muy dura. Luego el doctor me informó que tenía metacrilato de la peor calidad pegado a mis tejidos».

Junto con esto, la influencer subió una historia en la que señaló: «La peor calidad de metacrilato que puede existir en el mercado. Cómo puede haber gente tan hija de pu… de inyectar eso a sus paciente. Al que le quepa la chaqueta que se la ponga».