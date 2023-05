Fernando Alarcón hace cruda confesión tras muerte de Eduardo Ravani: «Me falta alguien»

La noche de este sábado, se estrena un nuevo capítulo de Te Paso a Buscar, donde Pancho Saavedra, invitará a dar un paseo en el Ford Falcon rojo, ni más ni menos que a Fernando Alarcón, el legendario actor y comediante.

Junto al animador, uno de los creadores del Jappening con ja, recorrerá los pasajes más icónicos de su carrera televisiva, así como también variadas anécdotas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, el tema en el que más profundizará Fernando Alarcón será el de la reciente muerte de su inseparable y mejor amigo, Eduardo Ravani. Esto, porque juntos hicieron una carrera televisiva en común, con el programa de humor, como su legado más reconocido.

Fernando Alarcón y la partida de Eduardo Ravani

Respecto a Ravani y sus últimos y complicados años de salud, dirá que «Eduardo era una persona que enfrentaba la situación con una valentía espectacular. De hecho, él quería seguir haciendo charlas motivacionales (que hacían en conjunto, personificados como ‘Canitrot’ y el ‘Señor Zañartu’)».

Junto con esto, confesará que su muerte, «me ha tenido bastante deprimido, porque es como que me falta algo, me falta alguien. Casi todos los proyectos fueron entre nosotros dos. Éxitos y fracasos, los dos. Fue una amistad casi de 70 años».

Asimismo, sostendrá que las claves de una relación tan duradera se remiten «al hecho de que éramos cóncavo y convexo, así eran las personalidades de cada uno. Él era muy efusivo, muy alzado, muy llevado a sus ideas, y yo era el que ponía los paños fríos, el equilibrio».

Por otra parte, Fernando Alarcón comentará que le dio gusto haber participado en Paola y Miguelito, su última aparición en la pantalla chica. Pese a ello, comentará que no se siente anímicamente bien como para regresar a otro espacio televisivo. «Las otras son invitaciones que suelen hacer en distintos lugares para participar, pero las he evitado, porque me afectó mucho el fallecimiento de Eduardo Ravani. Además que uno ya no está tan saludable como antes. Yo consideraba que tenía más energía, más velocidad».