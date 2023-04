Yamila Reyna enamora con bikinazo al natural: «Lo que se perdió el mono»

No cabe duda que Yamila Reyna está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pues la argentina se convirtió en uno de los rostros fuertes de TVN tras su llegada el año pasado, incluso estando de reemplazo en la animación del Buenos Días a Todos.

Junto con esto, durante la jornada de este lunes, se anunciaron a los nominados para el Copihue de Oro, donde participa en la categoría de Animadora del Año (ojito que La Mañana de la Corazón compite por programa radial del año, así que pueden votar acá), lo que la tiene más que feliz.

Y esta nominación la pilló ni más ni menos que en México, donde partió recientemente para disfrutar de unos días de descanso. Por lo mismo que la chiquilla ha estado compartiendo los detalles de esta escapada con sus más de 600 mil seguidores.

Es en este contexto que Yamila Reyna se llenó de piropos de sus seguidores, al compartir una fotito en la que se luce posando completamente al natural y sin una gota de maquillaje, mientras usa un bikini negro con manchas blancas.

Solo piropos para Yamila Reyna

«Así sin filtro y con cara de tuto, me voy pa’ la playita», escribió la también actriz para acompañar la publicación, que en cosa de minutos consiguió más de 28 mil me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en llenarla de piropos, además de recordarle a su ex pololo, Mono Sánchez, lo que se perdió.

Parte de los mensajes que le llegaron a Yamila Reyna dicen: «Lo que se perdió el mono»; «que lomo Mamita»; «Maravillosa, solo disfruta»; «Regia y la queso»; «Ya me enamoré»; «Regia a disfrutar la vida»; «Si yo tuviera la oportunidad que tuvo el mono, lavo, plancho, corto el pasto etc»; «Minísima»; «Demasiado guapa!» y «Como puede ser posible».