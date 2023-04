Kathy Orellana cuenta duros detalles sobre su adicción: «Tomaba entre cuatro o seis litros diarios»

Unos días atrás te contamos que Kathy Orellana sorprendió al reaparecer en TV para contar que habría entrado en rehabilitación nuevamente, para tratar su adicción al alcohol, esta vez en el centro Creeré Chile.

«Estaba hecha pebre, me sentí muy sola, porque me iba mandando condoros tras condoros, subía cosas a Instagram, me retaba la gente por subir tantas cosas. Yo estaba perdida, no sabía para dónde ir, gritaba por ayuda, pero no la quería recibir», es parte de lo que contó la cantante en ‘Sígueme y te sigo’.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que durante su participación en el programa de farándula, Kathy Orellana aprovechó de contar más detalles sobre su adicción y todo lo que debió vivir antes de aceptar que debía entrar a rehabilitación.

Los duros detalles de la adicción de Kathy Orellana

En un principio, la ex chica roja confesó que tenía un consumo descontrolado de alcohol, del que no se daba cuenta. «Yo creo que los últimos 6 u 8 meses, antes de entrar al tratamiento, tomaba todos los días. Tomaba vino, porque no me alcanzaba para más. Yo creo que tomaba entre cuatro o seis litros diarios».

«Es que llegas a un punto donde en que ya ni siquiera cachas qué estás consumiendo, ni nada. Lo único que yo quería era beber y dormir (…) Me deterioré tanto… Me sentí con ganas de no seguir viviendo» agregó Kathy Orellana.

«Gracias a Dios nunca he estado sola, porque papá Dios siempre ha estado en mi camino, siempre iluminándome. En algún momento de mi alcoholismo, me daba momentos de lucidez para pensar en mis hijos, en mis papás» continuó.

Ya para cerrar, Kathy Orellana reveló que en ese momento estaba viviendo con su pololo. «Pero mi pareja se iba a trabajar y yo me volvía loca. Pero siempre en soledad. Nunca fue que iba a un bar o que iba para allá. Siempre en soledad. Cogiendo mucha pena, victimizándome mucho».