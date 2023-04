Pablo Chill-E cuenta la firme por incidente en el Festival de Viña: «No me tenían ni micrófono»

No cabe duda que Pablo Chill-E está pasando por un gran momento actualmente, pues tras estar por un largo tiempo sin poder publicar música nueva, hace un par de semanas hizo el lanzamiento oficial de su nueva mixtape Duende Verde.

Y es en el contexto de la llegada de este trabajo que ya tiene la grande en Chilito, es que el artista de 23 años, conversó con La Cuarta, donde se confesó sobre todos los temas, pasando este proyecto, la nueva escena del trap en Chile y su futuro en la música.

Con relación a este EP, Pablo Chill-E reveló que se formó a raíz de las frustraciones que vivió durante todo el tiempo que no pudo sacar música propia. «Gracias a eso nació lo que sería el concepto de lo que es el álbum del Duende Verde (…) Igual siento que tampoco estuve tan ausente, siempre estuve saliendo en buenas colaboraciones, siempre haciendo cosas. Era como una ausencia de mi música, de yo sacar música».

Por otro lado, hay que recordar que el intérprete de ‘Desahogo’ vivió una compleja situación en pleno Festival de Viña, pues tras subirse a cantar junto a Polimá Westcoast a cantar su tema en conjunto ‘My Blood’, su voz no se escuchó en la transmisión televisiva, dejando la grande en redes sociales.

Pablo Chill-E y su incómodo debut en el Festival de Viña

Frente a esto, es que en el medio antes nombrado, Pablo Chill-E aclaró lo sucedido esa noche. «Yo me di cuenta cuando me bajé del escenario, hermano. Yo sé que había sonado en la Quinta, pero para afuera no soné en el en vivo. Todos se dieron cuenta, me dijeron al tiro, ‘hermano, no sonaste en la tele’. Y nada, ahí yo ya no quiero ni pensar ni una hueá, fue fome».

«Esto pasó así, yo tenía que salir al escenario y no me habían pasado ni siquiera el micrófono. Entonces, por no querer dejar tirado al Poli y querer salir a cantar mi parte, no encontré otra cosa mejor que agarrar el micrófono del Joao, su hermano» agregó.

Siguiendo por esta línea, el chiquillo mencionó que «yo podría haber sido un hueón más fome y haber dicho que no me respetaron aquí como artista, no me tenían ni micrófono, no salgo a cantar y listo, y dejo al Poli tirado».

«Pero yo no soy así, ahí netamente fue culpa del equipo del Poli porque hay varias personas que especularon cosas de que me censuró la gente del Festival y eso no fue así, fue netamente irresponsabilidad del equipo del Poli, de uno. Si hubiese sido al revés, yo mismo me hubiera hecho cargo de tener el micrófono a cada uno de mis invitados, porque el Pailita y el (Young) Cister tenían su micrófono, ¿por qué yo no tenía el mío?».

Ya para cerrar, Pablo Chill-E aseguro que «fue una cagada monumental. Fue más penca que la chucha, pero no importa, yo voy a subir al escenario del Festival en algún momento y voy a dejar la zorra».