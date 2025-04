¡Terremoto en Mega! Despiden a Álex Hernández como director del Festival de Viña

Durante los últimos días, en Mega se armó la grande, luego de que se confirmara el despido de Rodrigo Norambuena, director general de la primera edición del Festival de Viña a cargo del canal.

En ese momento, Cecilia Gutiérrez señaló que «continúan los terremotos en los canales: Despidieron a Rodrigo Norambuena, que es el director general del Festival de Viña. Era esperable que eso pasara y hoy se concretó».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que este lunes se dio a conocer la salida de otra importante figura del certamen. Se trata de Álex Hernández, director televisivo del certamen viñamarino. De acuerdo a lo consignado por Culto, hoy mismo lo notificaron de esta decisión.

La salida de Álex Hernández del Festival de Viña

De acuerdo al medio antes nombrado. «Su impronta se notó en Viña desde un primer momento, abordando polémicas y dándole también protagonismo al público en las emisiones televisivas. De hecho, Hernández fue uno de los primeros en salir a dar la cara tras el fracaso del comediante venezolano George Harris, argumentando que se trataba por razones de ‘xenofobia’».

Junto con esto, desde Culto hablaron con Álex Hernández, quien señaló que «es un giro en la administración y hay una serie de cambios que es muy naturales que pasen, ciertas confianzas donde el nuevo director ejecutivo tiene otra gente en mente, otros profesionales, incluyendo Viña. Fue una conversación muy amable y muy buena onda, no tengo ninguna crítica al respecto».

«Son cosas que pasan. Me aclararon que no tenía que ver con mis capacidades profesionales, sino que con una reestructuración televisiva generalizada. No es algo anormal. Ahora me dedicaré a descansar y ver qué pasa a futuro», cerró.