¡Sangre por sangre!: Pablo Chill-E reveló el final que tuvo el responsable de los errores de sonido en Viña 2023

El esperado debut de Polimá WestCoast en la Quinta Vergara, contó con una serie de invitados que causaron gran emoción en el público y televidentes. Entre estos se encontraba el destacado cantante Pablo Chill-E, quien lamentablemente se llevó una mala experiencia.

En definitiva una de las apariciones más esperadas del show, fue la del cantante oriundo de Puente Alto. Esto ya que cuenta con grandes éxitos en colaboración con el intérprete de “Baby Otaku”, de modo que en el minuto en que el público lo vio pararse en el escenario se volvió loco.

Sin embargo, no fue igual para quienes se encontraban viendo el espectáculo desde sus casas. Esto debido a que existieron ciertas dificultades con el audio que provocaron que la voz de Pablo no se escuchara.

El artista no tardó en demostrar su descontento en redes sociales, donde afirmó que la culpa no era de Polimá ni de la producción del Festival de Viña. Aquí escribió el orgullo que sentía por su amigo, pero no descartó expresar su enojo por las fallas de sonido.

El intérprete puentealtino, subió dos registros hablando de su disconformidad, los cuales fueron borrados posteriormente.

«No fue culpa del Poli, ni tampoco del Festival. Para que sepan fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentablemente, me siento ultrapasado a llevar. Pero nada que hacer, solo decirles la verdad, se supone que son profesionales», explicó en uno de los registros.

¿Qué pasó con el sonidista?

El cantante finalmente volvió a realizar una publicación en su instagram, donde aclaró lo que realmente ocurrió y cuáles fueron las consecuencias.

«Sigo aclarando que lo de ayer no fue culpa de Polimá Westcoast. Él solo quería que todos brilláramos juntos, como lo hemos hecho siempre», mencionó nuevamente en defensa de su amigo y colega.

«Tampoco fue culpa del Festival de Viña, ni hay ningún tipo de censura. Fue netamente la ineptitud de un trabajador del Poli… El cual ya despidieron. Para que dejen culpar a quien no tiene culpa, por favor«, aseguró finalmente el cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Revisa la imagen a continuación: