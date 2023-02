Bad Bunny vuelve a las redes sociales con sentido mensaje: «Agradecido de hacer lo que más amo»

Sin duda que el 2023 no comenzó de la mejor forma de Bad Bunny, pues el cantante se vio envuelto en una dura polémica, luego de que comenzara a viralizarse un video en el que le quita el teléfono a una fanática que lo estaba grabando, para luego lanzarlo al agua.

Y en medio de la ola de críticas en su contra, es que Benito borró todos los posteos y dejó en privado su cuenta de Instagram con más de 44 millones de seguidores. Junto con esto, en Twitter cambió su bio por el mensaje «me van a extrañar…».

Desde ese momento que no había compartido ninguna actualización en ninguna de las redes sociales, esto hasta la jornada de este lunes, luego de su regreso a los escenarios en la última edición de los Grammy, donde además se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

Es en este contexto que Bad Bunny subió la primera publicación tras la polémica, donde escribió un sentido mensaje de agradecimiento por el reconocimiento, acompañado de una serie de fotos de lo que fue su paso por la ceremonia, incluida una postal junto a la cantante Taylor Swift.

El especial mensaje de Bad Bunny

«La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Bad Bunny cerró sus palabras, asegurando que está: «Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS».

Como era de esperar, a las pocas horas de su esperada actualización, el Conejo Malo ya tenía casi siete millones de me gusta además de miles de mensajes por parte de sus seguidores, los que estaban felices por su regreso a redes sociales.