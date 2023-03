«Me sacó un diente»: Fabrizio Copano y la vez que se agarró a combos con Bonvallet

El humorista triunfador del Festival de Viña 2023, Fabrizio Copano, recordó a través de sus redes sociales un especial e hilarante momento en el late que conducía cuando estaba en CHV. Pues el registro pertenece al capítulo en donde entrevistó a ni más ni menos que a Eduardo Bonvallet, quien explicó y mostró el por qué los futbolistas nacionales «no pueden competir» por ser más chicos de porte.

En este sentido, por medio de su cuenta de Instagram, el comediante escribió junto con el registro: «No podemos competir. Un recuerdo del 2013 con Bonvallet».

Dentro del video, el ex futbolista se encontraba comentando y analizando junto a su pizarra a la Selección Chilena, que por ese entonces estaba comandada por Jorge Sampaoli. Aquí es cuando fue claro en afirmar que los jugadores no pueden ganar cabezazos, debido a que «son todos chiquititos».

La hilarante batalla «a combos» de Fabrizio Copano y Eduardo Bonvallet

En ese instante, Eduardo Bonvallet quiso mostrar gráficamente lo que estaba diciendo y lo incitó a saltar, tal como si estuviera esperando un centro en un partido de fútbol. A lo que el ex DT poniéndole el brazo encima le dice: «Mira, no puedes saltar».

«Me sacó un diente Eduardo», lanzó a modo de talla Fabrizio Copano. «Es que no podemos competir», le respondió inmediatamente el fallecido comentarista, quien procedió a empujar al humorista, el cual no se quedó de brazos cruzados e hicieron de la instancia una hilarante «pelea».

«Cómo que no podemos», expresó el comediante intentando empujar al ex futbolista, sin moverlo ni un centímetro, por lo cual no le quedó más remedio que tirarle varios combos en el brazo.

Luego de esto, Bonvallet lo pesca del pelo y le pega una patada en el traste, para así cerrar un gracioso momento con un fuerte abrazo entre los dos.

Mira el video aquí: