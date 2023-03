Mamá de Tomás Bravo comparte mensaje tras conocerse nueva pericia: «Manga de inoperantes»

Durante la jornada de este miércoles, Estefanía Gutiérrez, mamá del pequeño Tomás Bravo, volvió a hablar en redes sociales, luego de que el Tribunal de Garantía de Arauco ordenara la reapertura del caso del niño, aunque solo por siete días.

Hay que recordar que junto con esto, hace solo unos días se dio a conocer un informe reservado por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar). En el cual se habría revelado que las huellas de calzado que se encontraban en la ropa y cuerpo del menor, eran las mismas que de Jorge Escobar, su tío abuelo.

El descargo de la mamá de Tomás Bravo

«Esa pericia sí que fue chanta, y la tendré que explicar con peras y manzanas para que entiendan. Porque ese informe está desde hace más de un año, y fue descartado hace rato, sino por qué la fiscal hoy en día culpó a este sujeto (Jorge Escobar) por abandono y no por homicidio?», comenzó señalando Estefanía Gutiérrez.

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás Bravo agregó: «A mí me importa una mierda defender a este caballero, pero algo que no me gustan son las mentiras y las chanterias. ¿Por qué? Porque estoy defiendo a la justicia real de mi hijo y quiero que paguen todos los que están involucrados! Y esa maldita cosa no la van a entender ustedes, que no han perdido un hijo».

«Desde el principio Fiscalía tuvo antecedentes importantes de terceras personas, y esos no eran compatibles con sospechosos ni tampoco con el imputado. Y lo peor de todo esperaron dos años para descartarlo», continuó la joven en una publicación a través de Facebook.

Para cerrar, Gutiérrez cuestionó a la justicia por el caso del pequeño. «Mi pregunta es bien seria, ¿a quién encubren? O es que su maldito ego no le dejaba aceptar que el caso de mi hijo les quedó grande manga de inoperantes».