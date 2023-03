¡Feliz Cumpleaños Julio Stark! 5 motivos por los que queremos a nuestro locutor

Ya chiquillos, hoy estamos de fiesta en su Radio Corazón, ya que nuestro Julio Stark está de cumpleaños, por lo que no podemos evitar celebrar como corresponde a uno de los locutores más queridos de nuestro país.

Es por esto que en la Más Querida de Chile les traemos los cinco motivos por los que el conductor de ‘El Festival de la Corazón’ es uno de los más secos en su pega y lo queremos tanto.

5 razones para celebrar a Julio Stark en su cumpleaños

1. Es un gran periodista

Como algunos sabrán, nuestro Julio Stark es un periodista con gran trayectoria, pasando por algunas de las radios informativas más importantes de nuestro país. Titulado de periodismo en la Universidad Andrés Bello, lo que puede ser desconocido para muchos, es que su primera opción no eran las comunicaciones, sino que derecho.

«En mi primer año de Derecho me di cuenta que lo mío era el Periodismo. Y es que yo escribía muy bien y mis profesores me lo dijeron. En Leyes no me podía explayar más de lo acordado, y yo me mandaba tremendas respuestas. Además, seguía con la inquietud por la radio» comentó en conversación con Nos Magazine.

2. Como locutor es su seco

Aparte de ser un gran periodista, Julio Stark sin duda se luce como locutor y así lo demuestra día a día de 12 a 14 horas junto a Pato Torres. Nuestro querido amigo ha pasado con éxito por una serie de radios, como Cooperativa, Rock & Pop, Carolina y FM HIT, antes de llegar a la Corazón.

En la Número Uno de Chile, Julito ha estado en Levantando Chilenos y el Circo Hit, acompañando a nuestros auditores en su camino al trabajo y de vuelta al trabajo, mezclando la información con toda la entretención.

3. Fanático de la fotografía

Pero no solo le pega a las comunicaciones, sino que también es un gran aficionado a la fotografía, así que siempre lo podemos ver con su cámara más que atento a capturar importantes momentos y fotitos de todo tipo.

4. También es editor en la Corazón

Lo que muchos pueden no saber que Julio Stark además de estar a cargo de la conducción de los programas en la Más Querida de Chile, también se encarga de editar las pautas diarias en varias ocasiones, e incluso las preguntas que se le hacen a los invitados que llegan a los estudios.

5. Fue hasta profe

Y nuestro querido locutor no solo es un seco en las comunicaciones, sino que además se dio el tiempo de pasar todo su conocimiento a las próximas generaciones de periodistas. Así es, pues por unos años se dedicó a hacer clases en la universidad.

Resulta que por tres años fue profesor en la Universidad Andrés Bello, donde se encargaba del ramo de Creación y gestión radial, además de ser guía en los proyectos de título.