Daniela Aránguiz revela que Latife Soto le advirtió por lesión que sufrió

Recientemente, te contamos que Daniela Aránguiz dio a conocer que debió abandonar Aquí se Baila previo a su debut, esto luego de que sufriera una complicada lesión en medio de los ensayos, que la hizo renunciar.

La chiquilla comentó que mientras preparaban un lift con su bailarín, «me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica. Y al no ser bailarina, me fracturé una costilla».

«Me dieron 15 días de reposo (…) Lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados… Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba», agregó Daniela Aránguiz.

Junto con mencionar que «me llamaron de la producción y me dijeron ‘Hace un baile igual sin lift'» confesó, frente a lo cual la chiquilla dijo que no. «Dije ‘no, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar».

Daniela Aránguiz y la advertencia sobre su lesión

Es en este contexto que en el nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz confesó que tras hablar de su lesión, Latife Soto la contactó para advertirle sobre los verdaderos motivos de este. Asegurando que no se trató de un accidente.

«A mí, ayer me llamó Latife y me dijo que, lo que me había pasado ayer, era porque la madre de una mujer me había hecho una cosita», aseguró, aunque no quiso entregar detalles de quién se trataría la persona.

Por otro lado, la ex chica Mekano, contó que la tarotista también le entregó un consejo relacionado con su amistad con Adriana Barrientos. «Me dijo que tenía que aclarar algo contigo también», aunque también mencionó que no le diría las palabras que dijo Latife Soto, pues es algo que tenían que conversar en privado.