«Toda una diosa»: Gala Caldirola deslumbra posando con pequeño bikini

No cabe duda que Gala Caldirola es una de las famosillas más populares de nuestro país, pues tan solo en Instagram ya llega casi a los tres millones de seguidores a los que enamora con registros de todo tipo, ya sea de su día a día o de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que en las últimas semanas la española se ha lucido con postales desde su vacaciones, luciéndose en bikini y mostrando las hermosas locaciones a las que partió acompañada de su retoña Luz Elif.

Pero ahora que está de vuelta en Santiago, Gala Caldirola no ha dejado de subir destapadas postales que sin duda la llenan de piropos. Así es como ocurrió en los últimos días, luego de que compartiera una coqueta publicación.

Resulta que la chiquilla se lució posando al costado de una piscina, mientras usaba un pequeño bikini negro y unos lentes a juego, mostrando su trabajada figura. «Holi 🐥💦☀️ No puedo con el calor que está haciendo en Santiago», escribió junto al registro.

Tal como se esperaba, al poco tiempo, Gala Caldirola recibió miles de me gusta y comentarios en los que la piropeaban por lo guapa que se ve y con algunas envidiándola por su físico.

«Hermosaaa»; «muy guapa»; «Gala eres toda una diosa»; «Le queda muy bien el negro se ve filetazo»; «Eres preciosa»; «Cosita más rica»; «Que diosa»; «Que Bella Sirena»; «eres una gran mujer»; «Eres muy sensual y siempre vas vestida de autoestima»; «Tupenda» y «Me caso» es solo parte de lo que le dejaron.

El San Valentín de Gala Caldirola

Y este martes, en medio de la celebración del Día de los Enamorados, Gala Caldirola enamoró a sus seguidores con una tierna publicación en la que reveló con quién pasó esta fecha, junto con un bello mensaje.

«Yo creo tanto en el amor! Ese amor del bueno… ese amor que cuida, que protege, que comprende, que respeta, que está» comenzó escribiendo en el posteo donde se le puede ver acompañada de su retoña Luz Elif.

Junto con agregar que «Quizás esté 14 de febrero no tengo una pareja que me regale flores y me diga que soy su mujer especial… Algún día llegará alguien que me ame de la misma forma que yo se amar».