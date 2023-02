«Se nos va a resfriar»: El particular detalle que llamó la atención durante el show de Camilo

Este viernes es la última noche del Festival y el encargado de abrir la jornada es Camilo, quien dejó loco a su público con un show donde tocó sus mejores hits, e incluso sorprendió al invitar al escenario a su esposa Evaluna, interpretando algunos de sus temas más románticos.

Mientras sus fanáticos lo dejaron todo en la Quinta Vergara, en redes sociales, el tema que más llamó la atención a los usuarios, es que el colombiano apareció en el escenario sin zapatos y solo con una alfombra junto al micrófono, donde estuvo parte del show.

Por lo mismo que muchos se preguntaron si era habitual que Camilo diera sus conciertos sin zapatos, mientras que otros bromearon con los típicos comentarios de las mamás sobre el resfriado que podría agarrar producto de esta elección. De todas formas, se convirtió en lo más comentado del momento.

Pero esto no fue lo único que se comentó de la presentación de Camilo en el Festival de Viña, ya que en las semanas previas, muchos usuarios en redes sociales se quejaron de que el cantante no era lo bastante popular para estar en el escenario.

Aunque esto al final no resultó del todo cierto, ya que el intérprete de ‘Vida de Rico’ dejó la grande en la Quinta Vergara, con ‘La Tribu’, como llama a sus fanáticos, pidiendo como locos las gaviotas de plata y oro, las que recibió en medio de la emoción.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que uno de los comentarios que más se repitió es que todos se sabían las letras se sus canciones, a pesar de que no tenían idea de ellas, pero terminaron coreándolas de todas formas.

#Camilo #VINA2023 me las se todas ctm y no lo sabía pic.twitter.com/XSd1lc5KDS

Llevo todo el rato coreando sus canciones, ni yo sabia que me las sabía casi todas 🤭… Que lindas son sus canciones 🥰 #Vina2023 #Camilo pic.twitter.com/5r9ShElPQA

Me encanta su discurso…puro amor para este mundo tan cruel…💗💗💖💖 #FestivalDeVina #FestivalDeVina2023 #FestivalDeVinaDelMar2023 #FestivalDeVinaDelMar #Camilo pic.twitter.com/7XY3Nlhqwc

mi mamá viendo como canto las canciones de #camilo en #FestivalDeVina cuando claramente le dije que no me las sabia pic.twitter.com/pQUYM63WxQ

Mis papás viendo que me se todas las canciones de #Camilo después de estar toda la semana con que no me gusta #VIÑA2023 pic.twitter.com/Rq5Y09IlPJ

