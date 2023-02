«No he dicho nada»: Tonka Tomicic y Fabrizio Copano se encuentran tras talla en Viña

Sin duda que la rutina de Fabrizio Copano se robó todas las miradas en la quinta noche del Festival de Viña, con un rutina en la que no dejó títere con cabeza, pasando por todos los ámbitos de la actualidad nacional, incluyendo la farándula y la música urbana.

Y uno de los momentos que más sacó carcajadas es cuando sacó a colación la polémica que envuelve a Tonka Tomicic y su exmarido Parived, con relación al caso Relojes VIP, el cual se vio aumentado durante las últimas semanas tras el allanamiento a su casa.

«Lo que más amo de tu país, de tu patria, es a Pinochet’. Puta la hue…, ahora tengo que explicar a este gringo que no me puede decir eso, que esa hue… es desubicada, que es como preguntarle la hora a Tonka. No se hace esa hue…», lanzó Fabrizio Copano en medio de las carcajadas de la Quinta Vergara.

Tonka Tomicic y su respuesta a Fabrizio Copano

Pese a que algunos pensaban que la animadora se pudo picar con la broma del comediante, al parecer la chiquilla se lo tomó con humor, ya que en su participación en ‘Échale la Culpa a Viña’, no pudo evitar mencionarle el tema.

«Nos subiste a todos al columpio» bromeó Tonka Tomicic, pero antes de poder escuchar la respuesta de Fabrizio Copano, debieron irse a comerciales.

Pero al poco rato volvieron a retomar la conversación y ambos se agarraron pa’l leseo. «Si hay alguien que tiene sentido del humor es Tonka Tomicic» afirmó el chiquillo, tras lo que ella le dijo de vuelta: «Yo no he dicho nada. Sí, yo me río. Me reí con tu chiste».

«De hecho me llegó de inmediato en Instagram tu mensaje de ‘te pasaste’. Yo te quiero mucho», agregó Copano, frente a lo cual Tonka le señaló que «Yo también, eres un seco».