«Por cosas de la vida»: Anuel AA confirma quiebre con Yailín

Anuel AA y Yailín, la más viral, tienen una de las relaciones más polémicas de la música urbana. Pero al parecer, tras ocho meses de matrimonio y con la joven esperando a su primera hija en común, todo se habría terminado.

Al menos así es como lo dio a conocer el cantante puertorriqueño durante una transmisión en vivo en Instagram, en la que confirmó que quedando nada para el nacimiento de la pequeña, decidieron poner fin a su romance. «Todo en manos de dios. Las palabras ya no importan» señaló

Anuel AA y el fin de su relación con Yailín

Siguiendo por esta línea, Anuel AA aseguró que «Yailín y yo ya no estamos juntos, por cosas de la vida. Triste que está embarazada, entiende, y no podemos estar juntos ahora mismo, tener una familia bajo el mismo techo. Pero por cosas de la vida no estamos juntos».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el intérprete de ‘Ella Quiere Beber’ le hizo una especial petición a sus seguidores en la red social de la camarita. «Ella está trabajando, apóyenla. Esa es la madre de mi hija ¿entiende? Y como quiera es mi familia, siempre va a ser mi familia».

Ya para dar por cerrado el tema, Anuel AA afirmó que siempre tendrá cariño por la dominicana, ya que es la madre de la pequeña que decidieron llamar Cattleya. «Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya (…) Yailín es la madre de mi hija ¿entiende lo que te digo? Mira no estoy con ella, pero mira es la madre de mi hija».

Hay que recordar que la relación del cantante con Yailín siempre se vio en el centro de la polémica, esto porque a la mayoría de sus fanáticos les gustaba mucho más el romance que mantenía con Karol G y no dudaron en hacérselo saber de todas las formas posibles.