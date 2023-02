Karol G responde con todo a feo comentario: «La barriguita fue por el hot dogsito»

Por estos días Karol G y Romeo Santos sorprendieron a sus seguidores al revelar que este 2 de febrero estrenan su primera colaboración ‘X Si Volvemos’. Por lo mismo que la colombiana se ha dedicado a compartir varias fotitos para promocionar el tema.

Y en una de sus últimas publicaciones, a pesar de llenarse de piropos, incluido por parte del ex ‘Aventura’, de todas formas le llegó un desubicado mensaje por parte de un usuario que no se le ocurrió nada mejor que ponerse a criticar su cuerpo.

«Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues que es mi humilde opinión» escribió la persona. Frente a esto, es que Karol G decidió responderle en sus historias de Instagram, aunque sin revelar su identidad.

La respuesta si filtro de Karol G

Para comenzar, la Bichota escribió que «Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos juntas».

«No se trata de sí me favorece o no el cuerpo porque, pues, es mi cuerpo y es así. Entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASÍ», continuó con su mensaje Karol G.

Y la cosa no se queda ahí, ya que agregó: «Y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show… aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento, cuando no, va a poder verse más grandecita todavía».

Es de esta forma que para dar por cerrado su mensaje, le dedicó unas especiales palabras a sus fanáticos. «Han pensado alguna vez qué hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL??? Mmm… espero que no… quiéranse mucho pues!!!».