¡Mentira, seguimos!: Botota Fox volverá a los escenarios tras polémica con circo

Hace una semana aproximadamente, La Botota incendió las redes con una fuerte acusación en contra del circo en donde se encontraba haciendo sus shows. En este sentido, contó que fue víctima de violencia dentro del recinto de espectáculos, por lo cual en dicho momento dijo tajantemente que nunca más volvería a actuar en un circo.

«Me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ (…) Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento», expresó en ese momento.

Pero eso no sería todo, puesto que desde el espacio acusado no se quedaron callados y salieron al paso mediante un comunicado.

“Botota explotó en ese momento y se fue rápidamente del circo tirando piedras a los automóviles y agrediendo a quien se cruzara o quisiera calmarla. Cómo circo no avalamos la violencia menos hacia a una mujer quien solo actuó en defensa a lo ocurrido”, revelaron.

Por otro lado, abordaron la situación que estaría pasando en el hombre que interpreta dicho personaje. “Es terrible tener que decir que José Miguel Navarrete está perdido en la droga ya que hace más de 7 años trabajamos con él y nunca habíamos vivido acciones cómo está de su parte y nos entristece verlo mal. El show debe continuar, el circo de la Botota llega a su fin”.

Botota Fox y su vuelta a los shows

¡Mentira, seguimos! Luego de que las aguas se calmaran tras una semana desde la disputa, entre las parte se pusieron en la buena y confirmaron la vuelta del show de La Botota.

Y así lo dio a conocer la transformista en su cuenta de Instagram: «Después de una reunión extraordinaria con la producción de la Carpa Banana Show, se expusieron varios puntos importantes, se discutieron, llegamos a un consenso y dimos solución a los hechos ya comentados», partió comentando.

Sobre los incidentes, dejó en claro que cada uno asumió sus errores. “Ambas partes nos equivocamos, pero debemos ser profesionales, cerrar el tema, dar vuelta la página y avanzar, por lo que decidimos seguir con el espectáculo”.

Acto seguido, explicó los compromisos que tienen tanto con los organizadores como con la gente. “Hay una tremenda inversión de por medio, trabajadores, donación de casas a familias afectadas por el incendio (V Región), entradas vendidas y todo lo que conlleva una producción de tal magnitud”.

Con respecto a su vuelta oficial, Botota Fox señaló que empezará este «viernes 10 de febrero, dando inicio a las últimas funciones de verano 2023. Terminemos esta temporada de sol llena de risas».