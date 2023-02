Marlen Olivari por cancelación de Reina de Viña: «¿Por qué tanta amargura en el corazón?»

Durante la jornada de este jueves se dio a conocer que al menos este año no se realizará la tradicional elección de la Reina de Viña. Esto luego de que Sergio Marabolí, histórico productor del certamen, afirmara que no contaban con el apoyo de la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti.

Según lo consignado por Radio Pudahuel, en conversación con BioBioChile, el director de La Hora, afirmó que «La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer. No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella».

Es en este contexto que de inmediato comenzaron a aparecer todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo por el fin de la Reina de Viña y una que no se guardó nada fue ni más ni menos que Marlen Olivari.

Marlen Olivari con todo tras cancelación de Reina de Viña

Resulta que en conversación con Publimetro, la ex ‘Morandé con Compañía’, señaló que «Que suspendan el reinado, es la tontera más grande que puede haber y eso de cosificar, que es una palabrita que ocupa todo el mundo, también es una palabra muy tonta, porque los reinados de belleza y la coronación han existido por siglos».

«Son tradiciones bonitas de la sociedad y quieren matar todas las tradiciones. ¿Qué tiene de malo un reinado? Es algo lindo. A quién se le ocurrió esto que la reina de Viña cosifica a una mujer. ¿Cuál es la mente que está tomando decisiones, qué les molesta. Yo quiero entender de dónde salió esa tontera», agregó Marlen Olivari.

Junto con agregar que «Aquí están quitando la libertad de expresarse. Si hablan tanto de la libertad de expresión, por qué le están quitando la libertad a las niñas que quieran ser candidatas. Yo de verdad siento que hay un sector de la sociedad tan resentido, que quiere eliminar todo lo que a ellos les crea resentimiento».

«De a poquito nos están matando la luz, la alegría y el brillo y por ende nos están quitando el turismo, entonces por qué tanta amargura en el corazón cuando la gente lo que más necesita hoy en día es alegría», cerró Marlen Olivari.