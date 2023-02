Luis “Mago” Jiménez conmueve a Coté López y a sus seguidores con romántico mensaje

Luis ‘Mago’ Jiménez no contuvo su amor, y decidió sorprender a su esposa, Conté López, con un inesperado mensaje en redes sociales, acompañado de tiernas fotografías juntos.

La pareja no dudó en compartir su amor en público durante la pasada Gala del Festival de Viña del Mar. La cual se llevó a cabo la noche del pasado viernes 17 de febrero, y se les pudo ver más felices que nunca disfrutando de la compañía del otro y siendo una de las parejas favoritas del público.

Ahora, durante el evento López y Jiménez se tomaron una serie de fotos juntos. De modo que el deportista no tardó en compartir algunas de ellas con sus seguidores de Instagram.

Sin embargo, la publicación no se limitó en las tiernas postales. Pues el Mago explotó su lado romántico y dedicó unas tiernas palabras para la influencer.

El romántico mensaje para Coté López

El deportista sacó a relucir su lado más tierno y comenzó escribiendo: «Me acompañaste por 17 años… ese día me tocó estar junto a ti, brillabas como siempre lo haces, fue increíble poder sentir el cariño que la gente te tiene».

Posteriormente agregó: «hasta ese día lo podía sentir de alguna manera en eventos o cuando salíamos a algún lugar juntos», escribió.

El mensaje continuó «simplemente te quieren por lo que eres; una mujer increíble!! Para mi imperfectamente perfecta!!! gracias por hacerme parte de tu vida te amo MJL».

Finalmente escribió: «Te acompañaría 1.000.000.000& de veces más. @cotelopezm cuando quieras estoy siempre ready «.

La dueña de Clo by Cote, no quedó indiferente ante las tiernas palabras de su marido así que en la misma publicación respondió: «Oh amor, me hiciste llorar literal. Te amo tanto«.

Por otro lado, Coté López no fue la única en reaccionar en los comentarios, pues varios usuarios comentaron enternecidos ante el gesto del futbolista: «Dónde hay más de estos?», «Todas queremos un luchini en nuestras vidas», «No tendrás un hermano gemelo perdido?«, «Ay Luchito multiplícate por mil porfa», entre otros.