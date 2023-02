Latife Soto habría cumplido nueva predicción de su libro sobre conocido animador

En el último tiempo, Latife Soto ha ganado más popularidad gracias a las transmisiones que comenzó a hacer en redes sociales, donde se manda distintas predicciones sobre lo que se viene para Chile y el resto del mundo en distintos ámbitos.

A raíz de esto, es que la editorial Pampa Ediciones, quienes publicaron su libro «Predicciones y Horóscopo 2023», subieron un extracto de la publicación, acompañado del mensaje «Latife lo hizo otra vez».

La parte en cuestión corresponde a la página 173 y se refiere al futuro de ni más ni menos que de Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida, luego de la polémica cancelación de sus programas ‘Me Late’ y ‘Me Late Prime’, además de su salida de TV+.

De acuerdo a la editorial, Latife Soto señaló que «Él es un guerrero que logra reinventarse y que volverá a tener un espacio en los medios donde su público y una audiencia nueva lo ayudará a avanzar y seguir. Es una persona luminosa que logra siempre ayudar a otros y que podrá demostrar que en otro lugar igual podrá brillar y entretener».

Siguiendo por esta línea, la guía espiritual indicó que «su misión logrará cumplirla. Es algo con lo cua nació y lo lleva a la acción».

Latife Soto y la carta por la que la censuraron

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Latife Soto aseguró que «expliqué que no íbamos a estar bien, que la delincuencia se iba a desatar y que veía mucho peligro. De hecho, me acuerdo de una carta que salió y yo la mostré en ese programa y ese programa lo hicieron bajar».

«Esta era la carta (la cual pasó a mostrar en la transmisión). Yo le decía a (Juan Andrés) Salfate ‘cómo va a parar la delincuencia si sale esta carta’. Eso lo dije en mayo, entonces obligaron a bajar ese programa, porque yo avisé lo que venía. Y miren cómo estamos» cerró.