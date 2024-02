¡De impacto! Este es el importante rostro de Mucho Gusto que dejará el matinal por un mes

La guerra de los matinales está cada día más reñida, con los canales compitiendo por quién se lleva el rating. Es en este contexto que sorprendió a muchos la información de que un rostro del Mucho Gusto se ausentará por ni más ni menos que un mes.

Estamos hablando de ni más ni menos que de José Antonio Neme, quien al parecer no lo estaría pasando de lo mejor. Al menos así lo dio a entender Luis Sandoval en ‘Que te lo digo’, quien reveló que el animador se ausentará durante marzo debido a un «estrés laboral».

«No da más, está cansado e incluso está más delgado. Se le ve que está ojeroso, que no da más en pantalla. Él requiere un respiro y eso es lo que él me planeta ayer, cuando converso con José Antonio Neme. Dice ‘estoy súper cansado. No doy más’», comenzó señalando el periodista en el programa de Zona Latina.

Siguiendo por esta línea, Sandoval afirmó que «Me dice ‘estoy agotado’ y acá viene lo más importante. Me revela una decisión que es irreversible, una decisión que yo sé que la gente va a decir, ‘pero como'».

«Me cuenta de forma exclusiva que estará un mes fuera de pantalla de Mucho Gusto y fíjense que justo en marzo, cuando comienza el cambio de programación, cuando los canales tiran toda la carne a la parrilla, cuando comienzan las nuevas temporadas, cuando llegan los panelistas nuevos. Cuando todo cambia, José Antonio Neme no estaría presente. Va a estar todo marzo fuera», cerró.

¿José Antonio Neme se aleja de Mucho Gusto?

Es en este contexto que, desde FMDOS, se comunicaron con fuentes cercanas a Mega, las que confirmaron que, en efecto, el rostro se ausentará del matinal, pero debido a que se tomará las vacaciones que le corresponden.

Junto con esto, a pesar de que indicaron que el comunicador se encuentra cansado, esto es a partir de la gran carga noticiosa que existió en los últimos meses. Eso si, no dudaron en descartar que su salida se trate de «estrés laboral», sino que solo se trata de las vacaciones que tenía planeadas.