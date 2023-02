Iván Alejandro, el hombre detrás de los temazos de las teleseries habla en La Mañana de la Corazón

Este miércoles nuestros queridos Alejandro Chávez y DJ Toti tuvieron un contacto de lujo, donde conversaron con una de las figuras nacionales que la está rompiendo en la escena musical.

¡Me tienes loco, loco, loquito de amor! Iván Alejandro, el cantautor que en silencio ha ido ganándose el espacio dentro de la música gracias a sus temazos en las teleseries de Mega, acudió a la Número Uno para hablar sobre sus proyectos y del éxito que ha tenido, figurando entre los 10 más tocados en las radios chilenas en 2022, de la mano con el boom de «Me tienes loco», tema principal de «La Ley de Baltazar».

En este sentido, la mencionada pieza musical ha logrado gran rotación en las radios nacionales, figurando en el #7 de las canciones más tocadas durante 2022, de acuerdo a la medición anual que realiza la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales).

Con respecto a ello, Iván Alejandro expresó: “estoy muy sorprendido con esta aparición en el ranking, si bien es cierto la teleserie está bien posicionada, no siempre las canciones pasan su éxito a las radios, y además, me asombra por lo fuerte que está el movimiento urbano y por aparecer por sobre otros grandes artistas, así que me siento feliz y honrado que las radios puedan tomar mis canciones y hacerlas parte del día a día de su programación”.

La musicalización de las teleseries

Cabe decir que esta no es su primera aparición en una producción del área dramática de Mega, puesto que ya ha aparecido con «Una Nueva Vida» en Pobre Gallo y con «Me Enamoré de Ti» en Edificio Corona, siendo las canciones principales de las teleseries respectivas.

Ante esto, en conversación con nuestro «Chavito», el cantante recuerda como se gestó la oportunidad para hacerse su espacio en dicho área. «Fue súper fortuito, estaba en la disyuntiva de seguir en la música o no y me invitan a esta fiesta, conozco a un productor de televisión del Mega…», y es aquí donde surge su despegue, luego de tener una simple conversación de carrete, Iván le cuenta sus proyectos y decide enviarle una de sus canciones.

En este contexto, comenta que lo llamaron después de un mes y medio: «Nos llegó esta canción y queremos contar contigo y queremos que sea la central de la teleserie Pobre Gallo», y el resto es historia.

Sin embargo, no todo fue color rosa para Iván Alejandro, puesto que muchas veces estuvo a punto de abandonar sus sueños, donde su familia jugó un rol importante para revertir la situación. «Ha sido un camino súper complejo, de decir incluso de tirar la toalla y decir ‘no, esta cosa ya no funcionó, no resultó y veamos que podemos hacer en la vida’… la familia es súper importante para poder decir ‘no poh, si te gusta esto, dale con todo, sé el mejor dentro de lo que tú estás haciendo'».

Las próximas presentaciones de Iván Alejandro

Durante los próximos días, el artista tiene agendadas una serie de presentaciones: el viernes 17 de febrero, a las 22:00 horas, en Carnaval de la Chaya de Putaendo; el sábado 18 de febrero, a las 21:00 horas, en Verano On Tour de Buin y el viernes 24 de febrero en el Festival de la Voz de Curacaví.