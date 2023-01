«Yo fui muy mala»: Raquel Argandoña confiesa su venganza luego de que le fueron infiel

Raquel Argandoña, sorprendió a José Miguel Viñuela y a Pancha Merino en el pasado capitulo de ‘Tal Cual’. Esto cuando recordó su actitud luego de enterarse de que una ex pareja le había sido infiel.

La situación se dio luego de que Merino hablara de su experiencia. La penelista invitada de los miércoles, confesó lo mucho que le costaba darse cuneta de las infidelidades de sus parejas, aun si su circulo de amigos se lo advertía de manera constante.

Luego de contar su experiencia la actriz, preguntó directamente a los conductores del programa si ellos habían sido infieles. Ante esto Raquel confesó, en primer lugar que ella si había sido infiel. Pero en seguida continuó contando una anécdota sobre la vez que la engañaron a ella.

Raquel Argandoña se entera de la infidelidad

«En una ocasión me llamaron por teléfono, hace muchos años. Me dijeron: ‘Hola, Raquel, soy tal. Sabes qué, tengo unas fotos de tal persona, te las vendo’. Fui a ver el material y las compré», contextualizó en primer lugar.

Luego entregó detalles sobre las fotografías, señalando que no se trataban fotos explicitas en las que se podía ver quien era su pareja en ese momento. Sin embargo, se podían identificar los lugares a los que esa persona frecuentaba. Además, señaló que una de las fotos mostraba a ‘la otra mujer’ esquiando con uno de sus hijos.

A Raquel no se le escapó señalar que fue hace mucho tiempo, y que en esos años ella pagó la suma de 1 millón por el contenido. Aclarando que: «Yo no compré las fotos para que las publicaran, sino para tenerlas como material, igual me daba lo mismo si se publicaban. Yo fui muy mala», comentó con algo de gracia.

Se vengó con todo

La ‘Qintrala‘ confesó que desde que se enteró de la infidelidad, se dedicó a juntar todos los datos y pruebas posibles de esto. Comentando que llegó a crear una carpeta llena de archivos, en los que solo le faltaban los registros de llamadas. De modo que prosiguió a contar lo que hizo para obtener estos últimos.

«Fui a la compañía de teléfonos, me arreglé como puerta mexicana. Yo en ese tiempo era muy conocida», puntualizó. » Me acerco al tipo que estaba ahí (en la compañía de teléfono), y le dije ‘Sabes que necesito un favor muy personal. Mi pareja salió de viaje y me dejó su celular’«.

La historia continuó relatando todo el tramite que debió hace para obtener los registros. De modo que los consiguió dos días después, comprobando cual era el número de la persona y la cantidad de llamadas que realizaron. «En Navidad 00:02 minutos. Año Nuevo, 00:04 minutos. Archivé todo en la carpeta. Estábamos viviendo juntos en esa época», señaló la animadora de ‘Tal Cual’.

La confrontación a su ex

En un momento del programa Raquel Argandoña, mencionó que parte de su venganza fue ir al campo donde su ex pareja tenía una propiedad. Aquí la presentadora se descargó y cortó cada árbol de la alameda en que había visto a la mujer. «Contraté a una persona con una cierra eléctrica y fui cortando en cada árbol en los que ella aparecía en la foto, en la noche».

Ya a medida que continuaba el capitulo, la ex ‘Zona Latina’, mencionó cual fue su venganza directa. Esta se concretó cuando invitó al hombre a comer.

«Le digo: ‘Ha sido muy linda la noche’, y le pregunto: ‘¿Alguna vez me mentiste?’, él negó. Le mostré la carpeta. Miró las fotos, los árboles. Él no salía en ninguna de las fotos, pero ella sí salía con la bata que él ocupaba después de la ducha.», comentó.

«Así fue. Mente fría», sentenció, para luego mencionar que pasada toa la situación lo echó de la casa.