«Ya no me siento humano»: Junior Playboy asegura que tuvo encuentro con seres divinos

Junior Playboy de vez en cuando hace noticia por particulares situaciones que protagoniza. Así es como ocurrió en el programa ‘Todos a la mesa’, donde reveló su cambio de vida, tras vivir una serie de encuentros con «seres místicos».

La cosa es que tras ser consultado por el peculiar collar que utilizaba, el ex chico reality aseguró que «Es una piedra, un cuarzo, que, bueno, fue un regalo de mis hermanos mayores. Miden tres metros por si querís conocerlos. Son grandes».

«Acá, en el Cajón del Maipo, en Baños Morales (…) En serio. Son altos, son seres divinos. La existencia de que somos nosotros mismos, pero cuerpos más grandes, seres perfectos (…) Me pude comunicar con ellos telepáticamente», continuó Junior Playboy en el espacio de TV+.

Siguiendo por esta línea agregó: «Conversamos bastante. Yo les pedía disculpas por mis hermanos de acá en la Tierra. Siempre son buenos para cochinear, botan colillas de cigarro, estamos destrozando (…) Por toda la gente que ha hecho desorden acá. Ellos están para cuidar la Tierra. La Tierra se hubiera destruido a qué rato, compadre, si no es por qué están ellos aquí».

El cambio de vida de Junior Playboy

Posteriormente, Junior Playboy explicó por qué lo contactaron. «Para que yo trate de una u otra manera dar una información. Cuesta por la imagen que he tenido de antes. Que soy travieso, que soy farandulero, todo eso, pero yo hoy en día soy otro. Yo soy un maestro. Y quiero que se me respete como tal. Como un maestro, no como un payaso circense».

«Yo soy la misma persona. Lo que pasa es que evolucioné. Llegaron unos despertares en mí que me cambiaron totalmente (…) Yo en lo personal, ya no me siento humano. No sé cómo explicarlo, porque es difícil llenar todas las bocas o hacerle entender a todas las personas», continuó.

Pero esto no se queda aquí, ya que Junior Playboy se refirió a su nueva faceta: «Ayudo y sano de repente cuando tengo tiempo. Si yo veo que me sobra media hora y esa persona necesita de mí, que la mire un rato, porque basta con apretarle la mano un ratito y le libero aquel dolor».