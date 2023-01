«Todo fue en segundos»: Yamila Reyna revela el traúmatico hecho por el cual llegó a Chile

En un nuevo episodio del espacio de Canal 13 «Todo por ti», estuvo como gran invitada la actriz y ahora presentadora de TV, Yamila Reyna, quien se desenvolvió en una conversación con Cecilia Bolocco.

La argentina hizo un repaso por su juventud, su paso por la pantalla chica y el impactante hecho que la llevó a pisar y radicarse en Chile.

En este contexto, la comediante habló sobre su participación en diversos programas como “MasterChef Celebrity”, el extinto reality “Fama”, el estelar “Bailando por un sueño” y su actuación en la reconocida y candente serie «Infieles» de CHV.

“Hubo una identidad con ese programa, la gente no sabía cómo me llamaba pero me gritaba en la calle. Fue re lindo porque el programa tenía un límite que tú lo ponías como actriz. Yo volvería a hacer una escena jugada si el trabajo lo requiere”, admitió Reyna sobre sus candentes escenas en “Infieles”.

Yamila Reyna y su intento de secuestro

La animadora del Buenos Días a Todos partió recordando sus años mozos al otro lado de la Cordillera, donde confesó que era muy desordenada en la escuela.

En este sentido, Yamila Reyna contó que una vez mientras sus padres estaban de gira aprovechó para hacer la cimarra con una amiga, sin sospechar que el colegio avisó que no asistió a clases. “Siempre teníamos amenazas de secuestros y cosas así, porque mi papá era muy muy famoso, entonces siempre estábamos en riesgo. Mis papás se tomaron un avión de vuelta a Córdoba. Llamaron a la policía, se armó un lío, llegué al colegio y estaba todo el colegio en la puerta”, narró.

En esa línea, la presentadora reveló la vez que la intentaron secuestrar hace 20 años, mientras caminaba de noche con una amiga por Buenos Aires y un tipo las abordó para pedirle cigarros.

“Todo fue en segundos. Vi que en la mano tenía una navaja, lo empujé y corrí, crucé la avenida. Veo el auto abierto, un tipo esperando al volante. Sigo corriendo y este tipo me seguía», indicó.

A lo que confesó: «Prefiero morir atropellada que violada”.

Según señaló Yamila, fue tras esa experiencia que sus padres la incitaron a mudarse a Chile, porque ya no era seguro seguir viviendo en Argentina. “Yo pisé tierra chilena y fue amor a primera vista”.