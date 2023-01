“Tienen una fijación por lo que hago en mi cama”: José Antonio Neme explota ante potentes insultos

El nombre de José Antonio Neme nuevamente salió a la palestra. Esto tras recibir todo tipo de críticas y ataques hacia su persona en las distintas redes sociales, motivadas principalmente a sus controversiales opiniones con respecto a las últimas polémicas del Gobierno. Sobre todo con relación a los indultos presidenciales y los diversos cuestionamientos al rol que tuvo la ex ministra Ríos.

El comunicador partió así para abordar las críticas que recibe: “Lo que le falta al Gobierno no es buena intención ni buena voluntad. Insisto, y me van a decir que soy comunista, que soy ‘coliguacho facho’ (…) Me da lo mismo, porque lo que opino no es más ni menos importante de los que están en este panel o de quien está en su casa“.

A lo que complementó: “Lo que le falta al Gobierno han sido figuras estratégicas que hagan cálculos. Porque la política es un juego de mesa“.

Los descargos de José Antonio Neme

Más avanzado en el matinal, el animador de Mucho Gusto, entró en más detalles con respecto a la cantidad de descalificaciones y ataques que ha tenido que soportar a raíz de su puesta en escena. “Me van a seguir insultando, me van a seguir llamando de todo, sacándome todas mis posiciones sexuales, lo que le gusta a la gente en internet». A lo que agregó: “tienen una fijación por lo que yo hago en mi cama“.

Tras ello y para cerrar, José Antonio Neme a modo más reflexivo expuso lo siguiente. “Lo que nos convoca es la política, yo no voy a denostar al presidente Boric, no lo voy a hacer. No voy a pararme aquí a hablar en contra de él. Yo creo que el programa del Gobierno es el andamiaje que lo sostiene, que por alguna razón, no está bien diseñado“.