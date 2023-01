«Que no lo lograría me dijeron»: Yamila Reyna comparte sentida reflexión

Hace unos meses que Yamila Reyna hizo su debut oficial en TVN como panelista del programa ‘Hoy se Habla’, donde de inmediato destacó. Pero esto no es todo, sino que recientemente se unió a la animación del ‘Buenos Días a Todos’, en reemplazo de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

Es más, el pasado viernes, su compañero en la animación, Gino Costa, dio a conocer que a pesar de que se suponía que ese sería su último día en el programa, habían tomado una importante decisión. «Ya es oficial, Yamila Reyna presente en el matinal de Chile todo enero, todo febrero».

Frente a esto, la argentina no pudo evitar emocionarse y dedicar unas bellas palabras. «Estoy muy emocionada, pero no quiero llorar, me da plancha. Pero estoy sumamente agradecida de TVN por darme el espacio para ser una chilena más. Llevo 21 años en este país, y que hoy me den la oportunidad de estar en el matinal de todos los chilenos, al lado del pedazo de equipo, que es maravilloso».

Siguiendo por esta línea, aseguró que «me han hecho sentir cómoda, me han ayudado a crecer, es como una universidad profundamente talentosa, y sin ti Gino no hubiese logrado llevar estas dos semanas adelante».

La especial reflexión de Yamila Reyna

Es en este contexto que, ahora Yamila Reyna vuelve a sorprender con una gran noticia relacionada con su futuro laboral, la que dio a conocer a través de Instagram, junto a una reflexión de lo que puede decir la gente.

«Que no lo lograría me dijeron… Y aquí estoy, feliz de contarles, que firmé para estar todo el año en el canal más importante de Chile, conduciendo dos programas junto a grandes compañeros y con unas sorpresas en el verano increíbles!», comenzó escribiendo.

Junto con lo que Yamila Reyna agregó: «Así que cuando te digan NO, tu trabaja en silencio y anda por todos los SI que te están esperando. Y a devorarnos este 2023».