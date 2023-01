«No se nos permite mucho envejecer»: Gabriela Hernández respecto a las mujeres en televisión

La querida actriz Gabriela Hernández, mantiene una larga trayectoria en las teleseries y el teatro nacional. Y esta semana se confesó respecto a las exigencias que existen para las mujeres mayores dentro de la actuación.

Gabriela, se encuentra actualmente desarrollando un rol protagónico en la obra ‘Viejas de mierda’, en la cual participa junto a las actrices Gloria Münchmayer y Gloria Benavides. La puesta en escena cuenta la vida de tres amigas de la tercera edad. Quienes se encuentran en un insólito lugar, en el que son evaluadas por su ‘condición femenina’.

Aunque este no es el único proyecto de la querida intérprete. Pues también es parte de la obra ‘Molly Bloom’, donde realiza un profundo monólogo sobre la igualdad y libertad sexual.

En definitiva se encuentra en un momento importante de su carrera, participando en estos dos proyectos. Sin embargo, no descarta que ha tenido que pasar por encima de algunos límites. Pues la industria se ha encargado de implantar varios para las mujeres de avanzada edad.

El descargo de Gabriela Hernández

Conversando con el medio ‘The Clinic’, la actriz que dio vida a ‘Lita’ en ‘Pitucas sin lucas’, mencionó “No se nos permite mucho envejecer. Hay actores con papeles buenos siempre, pero nosotras no, y a ellos se les paga el doble”.

Además de señalar que en las obras tiene mayor libertad que en la televisión: “Ahora voy a hacer algunos capítulos en una teleserie, pero no es lo mismo que con el teatro, donde tengo más vida”.

Mientras que en las redes sociales del medio mencionando anteriormente, Hernández mencionó “El típico rol que le dan a las actrices mayores es abuelita. Que se le da en la vida real, que es cuidar a los nietos, irlos a buscar, ayudar a la hija que trabaja porque ella nunca trabajó”.

Poniendo énfasis, además, en que el escenario es distinto para los hombres, expresando: “Tan diferente al que le dan a los hombres, que pueden seguir siendo galanes y salir con chicas jóvenes. Una mujer mayor que salga con un chico más joven casi no se ve y lo encuentran tan terrible”.

Para finalmente señalar entre carcajadas “se dice que biológicamente los hombres buscan a una persona que tenga fertilidad, pero es muy divertido, porque ellos ya no tienen ninguna forma de fertilizar”.