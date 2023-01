Nacho Gutiérrez: Filtran los importantes programas donde el animador sería protagonista

Luego de la llega del reconocido animador nacional, Nacho Gutiérrez a las pantallas de Canal 13, se dio a conocer una importante información por parte de la misma casa televisiva, quienes aseguraron que el animador sería parte de varios proyectos durante el verano de este 2023.

Hace solo unos días, Cecilia Gutiérrez dijo que el chiquillo reemplazaría por un tiempo al periodista y ex rostro de MEGA José Luis Repenning en el matinal Tu Día. Ya que el conductor oficial del programa es jurado del Festival de Viña del Mar.

Nacho Gutiérrez llegó con todo a Canal 13

Tras su comienzo en el matinal «Tu día», la participación Nacho Gutiérrez solo tuvo buenos comentarios, motivo que sería suficiente para que los ejecutivos comenzaran a evaluar de que siga en el espacio televiso de MEGA.

Por otro lado, el animador podría ser parte del programa “Échale la culpa a Viña”, donde Tonka Tomicic sería la animadora y Nacho la acompañaría, según lo consignado por La Cuarta.

El pasado gris de Nacho Gutiérrez

Recordemos que no siempre todo fue de color rosa para Nacho Gutiérrez, pues atravesó un difícil momento en CHV cuando le dijeron que él no podía animar por ser homosexual, como así lo consigna el portal Mira lo que Hizo.

“Me dijeron que los homosexuales no podíamos conducir programas de televisión. Y me presentaron a un actor que iba a ser mi coach para ser más amanerado y ser el homosexual del programa. Querían que fuera el tío gay”, señaló el periodista en Juego Textual hace tiempo atrás.

“Era menos doloroso que me echaran. Fue un gran sufrimiento, no me he recuperado. Pasé dos meses encerrado en mi casa, medicado. Cuando salía recibía insultos homofóbicos”, reveló.

Pero ahora, pareciera que a Nacho Gutiérrez al fin le sale el sol, y en medio de un escenario totalmente diferente, volvería a la conducción, esta vez en «Tu día».