La crítica ‘moralista’ de María José Quintanilla a la nueva canción de Shakira

Los medios y redes sociales continúan girando en torno a la music session de Bizarrap y Shakira. Las reacciones y comentarios sobre la polémica letra de la canción vienen de todas partes, incluyendo rostros de la televisión nacional como María José Quintanilla.

Si bien muchos esperaban que la intérprete se descargará sin filtro en contra de su ex, Gerad Piqué y su actual pareja. Hubo muchos que aún así criticaron la ‘cantidad excesiva’ de referencias al ex jugador de fútbol.

Recordemos que dentro de la polémica letra se encontraban frases como: “mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también” o “yo solo escribo música, perdón que te sal-pique”.

Si bien era algo predecible para muchos, Maria José Quintanilla no se guardó su opinión respecto a la discusión pública que se está generando entre la colombiana y el español. Y como algo tan mediático puede afectar de manera negativa a los más cercanos de la ex pareja.

La ‘moralista’ opinión de María José Quintanilla

La cantante nacional y presentadora de televisión, María José Quintanilla no quiso guardar su opinión respecto a todo lo que está ocurriendo con la cantante Shakira y la pelea mediática con su ex pareja.

De modo que durante la emisión de ‘La Hora de Jugar’ , el programa que anima junto a Joaquín Méndez en Mega, la ex chica rojo señaló: “¿Me puedo poner moralista? Algo que me carga que hagan, pero lo voy a hacer. Los niños…”.

Luego continúo diciendo que lo único que le preocupaba eran los hijos de la ex pareja “Esos hijos que están escuchando a su papá y su mamá saliendo con la cuestión, ‘que yo te dije, que tú me dijiste’ A mí lo único que me da lata son los cabros chicos”, sentenció al respecto.

Además quiso agregar lo que pensaba respecto a que Shakira hiciera referencia a la actual polola de Piqué, Clara Chía. La presentadora dijo “Yo aquí, tengo que decir que el quiebre fue entre Shakira y Piqué. Clara aquí no tiene nada que ver, porque Clara no estaba casada con Shakira”.