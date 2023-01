«Insulté a la mamá de…»: Blanca Lewin reveló cual ha sido su peor vergüenza

La reconocida actriz nacional, Blanca Lewin este fin de semana reveló algunos de sus secretos. Entre los que mencionó cual habría sido para ella su peor vergüenza.

Fue en conversaciones con la ‘Revista Sábado’ que la intérprete se confesó con su publico respecto a algunos detalles de su vida personal.

Durante este espacio se le realizaron preguntas como cual re cuerda ella ha sido su rechazo amoroso más doloroso. A lo que la actriz respondió con toda honestidad «El más doloroso es siempre el más reciente«.

Las preguntas fueron bastante directas y sin ningún filtro. Sin embargo, la actriz se mostró dispuesta a contestar de la misma manera. Así como cuando le consultaron «¿A quienes cree que ha defraudado?» . Ante esto Lewin respondió «A esos amigos y amigas que no sé por qué nunca han venido a mis ñoquis».

Los secretos de Blanca Lewin

Mientras que una de las preguntas más personales que se le realizó fue respecto a si recordaba algún trauma de la infancia, a lo que respondió «Tengo del año que me pidas».

En esta misma lineal, según señaló el medio ‘Publimetro‘, también habría mencionado: «Me tiraban tallas por mi nombre o por las patas flacas, pero no lo sufrí realmente. Eso sí, siempre sentí compasión por aquellos que sí lo sufrían, y me acercaba siempre a dar una mano, a conversar, a hacerles sentir que no estaban solos«.

Sin embargo, la entrevista tuvo un toque de humor cuando se le preguntó «De todo lo dicho sobre usted, ¿qué le ha causado más gracia?».

Respondiendo que habría sido una situación ocurrida con un matinal: «Una vez en un matinal me mandaron saludos, porque supuestamente yo estaba en la clínica tras una crisis nerviosa» señaló, para luego mencionar «Lo chistoso es que vi el saludo mientras estaba en mi trabajo, en la tele que tenían en maquillaje».

Durante la instancia el medio le preguntó sobre su peor vergüenza, y la respuesta que entregó fue algo bastante llamativo e inesperado. «Por Twitter, sin querer, insulté a la mamá de un empleador. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callada», se confesó la actriz.