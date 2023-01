Gino Costa y los constantes reemplazos en TVN: «No me hacía bien, no me gustaba”

Pareciera que Gino Costa es el eterno «parche» de TVN. Y es por ello, que el periodista se refirió a su rol en el canal estatal, donde la mayoría de las veces, por no decir siempre, es el encargado de hacer reemplazos a distintos rostros. Recordemos que en este mismo contexto se encuentra ahora, puesto que luego de la salida de los dos conductores del matinal, él tomó la batuta de la conducción en el Buenos Días a Todos, hasta que Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy se encarguen en marzo.

En este sentido, el comunicador en el programa «La Hora de Conversar» conversó con Sergio Marabolí, donde dicho tema salió a flote.

Bajo este contexto, Marabolí puso sobre la mesa los dichos de Raquel Argandoña hace un tiempo atrás, después de ratificar la vuelta de Costa al matinal tras la salida de Carolina Escobar.

“Lo tienen como comodín, lo ponen en todas partes (…) ¿Cuánto tiempo lleva el Gino Costa que lo suben, lo bajan, lo meten, lo sacan… córtala!”, señaló Raquel cuando se encontraba en Zona de Estrellas.

«El reemplazante» Gino Costa

Dicho esto, el entrevistador le consultó a Gino que es lo que siente al ser siempre llamado para cubrir diferentes roles en calidad de reemplazo.

Ante esto, el periodista se sinceró. “Al principio, cuando pasaba harto, sí, no me hacía bien, no me gustaba”.

En este sentido, señaló: “Quizás, uno va a cumpliendo más años y empieza a madurar un poco o a tomarse las cosas con otro sabor, y si uno mira para el lado, tengo la suerte de tener grandes amigos en la tele, muchos partieron como reemplazos”.

A lo que agregó, “mira la Karen Doggenweiler, que es para mi una gran amiga, ella comenzó a hacerse popularmente conocida, la gente empezó a admirar su talento, reemplazando a la Margot Kahl».

También recordó y comentó los casos de Martín Cárcamo y Julián Elfenbein, donde incluso eran blanco de burlas por eso.

Para cerrar, Gino Costa concluyó: “Creo que también son pasos que hay que dar, y ya llegará. Yo ya de verdad que dejé esa ansiedad de lado”.