«De infarto»: Laura Prieto saca aplausos con nuevo cambio de look

Cerca de un millón de seguidores tiene Laura Prieto en su cuenta de Instagram, donde siempre está más que activa compartiendo todo tipo de registros de su día a día, además de sus próximos proyectos en televisión y los emprendimientos en los que está trabajando.

Aunque de vez en cuando la chiquilla saca suspiros con fotitos en las que se luce. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que publicara unas fotitos en las que luce el nuevo cambio de look que obviamente la llenó de piropos.

Resulta que Laura Prieto cambió su cabello castaño claro, optando por un rubio platinado, el que también ahora se puede ver ondulado. «Gatita rubia» escribió para acompañar las postales de su imagen, agradeciendo a los que se encargaron de su nuevo pelito.

Al poco tiempo de compartir los registros, la uruguaya recibió más de ocho mil me gusta y decenas de comentarios de su público, quienes no dudaron en llenarla de piropos y mencionar que se muy bien con este sutil cambio de look.

«Esa foto está pero de infartoooooo»; «estás una bomba!!»; «Lauuuu que mina»; «Ese ES tu color!!! Regia»; «Bellísima esa rubia»; «me enamoras cada vez más»; «que musa mas linda»; «Te quedo espectacular tu cambio de look serás la nueva JLo»; «Hermoso tu color!!» y «Cada día más hermosa», le escribieron a Laura Prieto.

Laura Prieto se confiesa por el fin de Me Late

Hace unas semanas se dio a conocer el abrupto final de ‘Me Late’, espacio al que Laura Prieto había llegado como panelista hace solo un tiempo. Es en este contexto que la chiquilla dio una entrevista donde se refirió al término.

«Estamos completamente en shock, estoy muy triste. Me acoplé a este equipo hace dos meses, un equipo chico, muy humano», comenzó señalando la ex chica Calle 7.

Siguiendo por esta línea, Laura Prieto agregó que «se me parte el alma por mis compañeros. Por Daniel, que le tengo una gran admiración por como sacó la marca Me Late adelante».