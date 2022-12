«Aquí tienen mi versión» Natalia Valdebenito publica llamativo mensaje sobre su participación en Festival de Olmué

Natalia Valdebenito utilizó su cuenta de Instagram para responder a los insistentes rumores en torno a su participación en los próximos festivales nacionales.

La comediante se vio envuelta en una serie de especulaciones. Todo a raíz de su participación en los reconocidos festivales nacionales que se vienen este verano.

Durante la tarde del lunes, se revelaron varios de los artistas que serán parte de la versión 2023 del Festival del Huaso de Olmué. Entre los nombres de quienes se estarán presentando entre el proximo 19 y 22 de enero, se encuentran músicos como Young Cister y Santaferia. Mientras que en el humor se anunciaron a Bombo Fica y Natalie Nicloux.

Sin embargo, aun quedan artistas por confirmar. De modo que los usuarios de redes sociales han comenzado a especular y difundir rumores sobre cuales serian las posibles presentaciones, musicales y humorísticas, que faltan por ser anunciadas para ser parte del reconocido festival.

Natalia Valdebenito, ha sido uno de los nombres que más se ha repetido. Recordemos que el éxito que tuvo en su debut en El Festival de Viña, la posicionó como una de las humoristas chilenas más destacadas. De modo que fue una de las artistas más solicitadas y esperadas para los eventos que se realizarán el próximo año.

Pero la expectativa no duró mucho. Fue la misma comediante que utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir los rumores y negar su participación «Como sé que les gusta el cahüin, les cuento con mi propia voz y en mi propia red, que no estaré en ningún festival. Ni de Viña, ni de Olmué (jamás he pensado en este último)», confirmó.

«Como los medios ya no preguntan, y a algunas personas aún les interesa la verdad, aquí tienen mi versión y la única que vale«, sentenció a través de un texto compartido en sus historias de Instagram.