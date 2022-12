Alejandro Ayún se lanza con predicción sobre Cristián de la Fuente: «Es probable que vuelva a ser papá»

Ya estamos a fin de año, lo que significa que en los programas de televisión recurren a los tarotistas y numerólogos para entregar lo que serán las predicciones de este 2023. Así es como ocurrió en ‘Sígueme y te sigo’, donde invitaron a Alejandro Ayún, quien sorprendió con sus dichos.

Resulta que el conocido guía espiritual dejó la grande, luego de referirse al futuro de algunos famosillos, siendo quienes sin duda más llamaron la atención, Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

Hay que recordar que la pareja se vio en el centro de la polémica hace un tiempo atrás, luego de que al actor lo pillaran chanchito besándose con otra mujer en un restaurante de México. Desde ese momento se especula que el matrimonio se terminó y solo se les vio juntos en la graduación de cuarto medio de su retoña Laura.

La predicción de Alejandro Ayún sobre Cristián de la Fuente

Es en este contexto que Alejandro Ayún, aseguró que es muy poco probable que Cristián de la Fuente y Angélica Castro se den una nueva oportunidad. «Por esta energía que está aquí, hay algo que no hay vuelta atrás. Es irreversible, no habrá reconciliación».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Lamentablemente, existe algo de lo que no se retrocede, no se retoma, no se restaura y no se recompone». De acuerdo al numerólogo, la infidelidad dejó muy «lastimada» y «provocó una herida muy grande». Por lo que no habría motivos para una reconciliación.

«Ante esto que lastimó, lo único que le espera por hacer es aceptar la decisión (de Angélica), incluso que algo legal lo defina completamente» continuó Alejandro Ayún. Agregando que «Ella siempre actúa en equilibrio. Cualquier cosa inestable le causa inseguridad y le afecta mucho su lado emocional».

Para cerrar, el también tarotista dejó la grande luego de mandarse una particular predicción sobre Cristián de la Fuente. «Es probable que, en un futuro cercano, él vuelva a ser papá».