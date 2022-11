Yamila Reyna sorprende imitando a Flor de Rap en la Teletón

La Teletón, tal como se realiza habitualmente, sacó aplausos con las diversas actividades durante las «27 horas de amor». En esa misma línea, uno de los bloques más innovadores de la cruzada solidaria fue el llamado «Mejor que el original», donde varios famosillos se animaron a imitar a distintos artistas nacionales.

Tal fue el caso de Yamila Reyna, pues la actriz y comediante se motivó e imitó a Flor de Rap. Sin lugar un desafío importante considerando el talento de la voz de «Inmarchitable» en la escena urbana.

Pero la ex MasterChef Chile no fue la única, ya que Ingrid Parra personificó a María Jimena Pereyra, Daniel Valenzuela a Andrés de León y José Luis Repenning a Leo Rey.

¿Cómo fue la caracterización de Yamila Reyna en la Teletón?

«No es llegar y parar nada más, la voz de Flor de Rap es muy difícil de hacer porque es muy aguda y había poco tiempo de ensayo», explicó Yamila Reyna sobre su preparación, en conversación con La Hora.

Asimismo, la comediante también se refirió al proceso de personificación que duró cinco horas y media. Esto además de expresar su admiración por Flor de Rap.

«Yo la admiro muchísimo, me gustó mucho el desafío… ahora cuando arranqué los ensayos, dije ‘en qué me metí’, pero ella me ayudó mucho», complementó la actriz.

Sin embargo, pese a la dificultad de imitar a la destacada cantante chilena, tanto la imitadora como la artista urbana demostraron su felicidad con la participación de ambas en la Teletón.

«El resultado final fue maravilloso, a la gente le encantó, creo que está bueno eso de dar una sorpresa en una instancia tan linda como es la Teletón, poder poner este granito de arena entreteniendo, a mí me encanta hacer entretención», indicó Yamila Reyna por su parte.

Mientras que por el lado de Flor de Rap, también manifestó toda su buena onda mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

«Que manera de pasarla hermosooo 😁 @yamireyna sin duda fuiste mejor que la original 😍 hasta improvisaste jajaja te robaste la película y amo mucho 🤍 vamos @teleton_chile gracias por tanto amor🙏🏻💕 esto es Gold mi pana 🌟Dios me los bendiga», señaló la intéprete de «Báilalo Mujer» en su perfil.