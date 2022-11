C. Tangana cierra su gira mundial en Chile con un show de película

Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana, eligió nuestro país para cerrar su ‘Sin Cantar Ni Afinar’ tour, que ya lo había traído en marzo pasado, de la mano del Fauna Otoño, con un Movistar Arena repleto.

Y la noche de este martes, El Madrileño volvió en solitario para presentar un show que rápidamente se alza sin duda como uno de los mejores del año, con una propuesta visual que rompe todos los esquemas de otros artistas internacionales mucho más conocidos.

El concierto comenzó con 20 minutos de retraso y justo cuando comenzaban las primeras pifias por parte del público en el recinto capitalino, C. Tangana salió a un escenario a oscuras para interpretar ‘Still Rapping’, lo que acalló cualquier abucheo y desató los gritos de sus fanáticos.

Desde ahí, el español siguió con una serie de éxitos como ‘Te Olvidaste’, ‘Cambia!’, ‘Comerte Entera’ y ‘Ateo’, su popular cover junto a Nathy Peluso. Álvarez se lució de inmediato, con una mezcla de hip hop, trap y especialmente flamenco urbano, lo que ha marcado su último disco.

C. Tangana estuvo acompañado durante toda la presentación con una orquesta que sonó perfecta, además de su coro y unas cantantes que la acompañaron para cantar sus colaboraciones. Pero quien más destacó fue Ismael de la Rosa, el cantaor flamenco que se llevó los aplausos con su voz.

El homenaje de C. Tangana al cine

Aunque sin duda lo mejor de su show es la propuesta audiovisual que eligió, pues desde los primeros compases hizo un homenaje al cine de los ’60, presentando su espectáculo como una película de la época, la que se desarrolló por completo en un bar y avanzó su historia junto con el show.

Marcando diferencia con otros conciertos, C. Tangana tenía una pantalla gigante en la que sus fanáticos podían seguir la trama de ‘Sin Cantar Ni Afinar’, con una ensayada performance por parte de todo el cast arriba del escenario y quienes lo dieron todo.

El Madrileño se mostró más que cercano con el público, prácticamente saliendo de la pasarela para acercarse a sus fans. Junto con esto, en varias ocasiones mencionó que este era el mejor show de su carrera y que no había mejor forma de cerrar su gira de 40 conciertos.

Un cierre de película a su gira mundial

Obviamente que C. Tangana no podía dejar de lado algunas de sus canciones más populares como ‘Demasiadas Mujeres’, ‘Tranquilísimo’ y ‘Tú me Dejaste de Querer’. Pero también dejó la grande al interpretar algunos cover como ‘Sabor a Mí’ de Los Panchos que lo emocionó hasta las lágrimas y ‘Suavemente’ de Elvis Crespo.

El show terminó tras más de una hora y media de música, con una extensa despedida de su equipo y el carrete desatado arriba del escenario, con el whisky corriendo a lo loco. Y siguiendo con la temática cinematográfica, los últimos compases se marcaron con créditos y una pantalla de ‘FIN’ sacada directamente de un filme de mitad del siglo pasado,

Para resumir, C. Tangana impactó con un show que sin duda deja la vara muy alta en comparación a otros artistas. Ya que no solo se queda en un concierto, sino que una propuesta visual que te envuelve en la historia de una noche de fiesta, plagada de flamenco y ritmos urbanos. Entrando sin duda al top 10 del 2022.