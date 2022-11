Gabriela Medina recuerda su matrimonio con César Arredondo: «Era maravilloso»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘Todo por ti’, donde Claudio Arredondo conversó con Cecilia Bolocco para homenajear a su madre, la reconocida actriz Gabriela Medina, quien contó varias historias de su larga carrera actoral y su vida personal.

Acerca de su historia de amor con César Arredondo, Gabriela explicó que él se le declaró muchas veces en muchos años, y que ella siempre le decía que no. Cuando él se aburrió de intentarlo y empezó a salir con otras mujeres, Medina empezó a sentir celos, llegando incluso a cancelar una función de teatro donde ella actuaba sólo porque lo vio llegar de público con una nueva acompañante. Finalmente, él se casó con otra mujer y tuvo tres hijas, hasta que su matrimonio colapsó y la actriz aceptó estar con él.

“César era maravilloso en muchos aspectos, en otros aspectos era peleador a fondo, y yo le hacía la collera”, manifestó sobre la relación con su fallecido esposo.

Gabriela Medina y la carrera de su hijo Claudio Arredondo

Consultada por Cecilia sobre el ingreso de Claudio a la actuación, la intérprete confirmó que no le gustaba la idea de que su hijo fuera actor. “Por ningún motivo”, desclasficó. “Yo lo llevé con el más estricto de los profesores, Fernando González, y le dije: ‘Fernando, si él va a ser un buen actor, lo dejas, y si va a salir un actor mediocre que va a andar pasando hambre, lo rechazas’”, contó. Por supuesto, Claudio pasó el examen.

A continuación, para demostrar que Gabriela Medina ha sido madre de todos los actores de Chile, Cecilia mostró un sketch que ella misma protagonizó en el estelar “La noche de Cecilia” en 1999, donde la actriz interpretó a su mamá. Además le mostró un clip con saludos de algunos de los más destacados actores nacionales que la han tenido como madre en la ficción, como Carolina Arregui (en “Ángel Malo”), Renato Munster (en “El milagro de vivir”), Marcela Medel (en “Ángel Malo”) y Cristián Campos (en “Los títeres”).

“Mi mamá es la madre del teatro chileno, creo que no ha pasado ningún actor que no haya sido hijo de mi mamá (…) Me emociona que los colegas te recuerden con tanto cariño”, dijo, con lágrimas en los ojos, Claudio.