Adriana Barrientos confirma que presentó su renuncia a Zona de Estrellas: «Por algo pasan las cosas»

Durante la mañana de este lunes te contamos que comenzó a circular la información de que Adriana Barrientos habría dejado su puesto a disposición en ‘Zona de Estrellas’, a partir de unos incómodos momentos que vivió.

Según contó Sergio Rojas, todo comenzó a partir de las filtraciones de una supuesta pelea en el grupo de WhatsApp del programa de farándula, entre Cecilia Gutiérrez y Daniela Aránguiz. Además de que no se estaba sintiendo incluida.

«Se sintió muy enfadada porque consideraba que era una caza de brujas, porque estaban tratando de pillar quien me entregó los pantallazos (…) Adriana Barrientos puso su cargo a disposición, dejó su cartera Gucci, su lentes Dolce Gabbana y la lado puso la renuncia voluntaria al programa», es parte de lo que señaló el periodista.

Es en este contexto que, desde Página 7 se contactaron con la Leona, quien confirmó la información, además de dar detalles de los motivos que la llevaron a renunciar. Siendo uno de estos la grabación del nuevo spot tras la salida de Raquel Argandoña, donde ella habría sido reemplazada por Daniela Aránguiz.

Adriana Barrientos y su renuncia.

Siguiendo por esta línea, Adriana Barrientos aseguró que «Luego de eso, se me consultó en reiteradas ocasiones por las filtraciones de las peleas de Daniela con Cecilia Gutiérrez. Eso me molestó», mencionando que el productor del espacio tenía sospechas de que era ella la que estaba filtrando información a Sergio Rojas.

«Salí voluntariamente del chat del programa, para la tranquilidad del equipo al que pertenecí», aseguró. Además de revelar que el jueves pasado presentó su renuncia, por lo que este lunes tendrá una relación con el editor para analizar su continuidad o su salida.

«Al comienzo le fue indiferente mi decisión, pero después me dijo que hoy conversáramos. No sé qué va a pasar. Espero que el tiempo aclare todo. Dios sabrá qué me tiene preparado y por algo pasan las cosas. Lo más importante es mi paz espiritual» cerró sus dichos al medio antes nombrado.